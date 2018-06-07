【院士说】高鸿钧：让科学家安下心来潜心科研

央视网消息：5月30日，中国科学院高鸿钧院士以“原子尺度上‘小分子机器’在固体表面的构筑与物性调控”项目获陈嘉庚数理科学奖。

“民族强科技必须要强，我们很高兴在这样一个大好形势下面，国家高度重视，我们能开展相应的科技创新方面的工作。”高鸿钧说。

作为一名科学家的同时，高鸿钧还有着另外一个身份：中科院前沿科学与教育局局长。既在一线做科研，又从事科技管理工作，高鸿钧深知一线科学家最需要的是什么。

“不能让繁文缛节把科学家的手脚捆死了，不能让无穷的报表和审批把科学家的精力耽误了！”高鸿钧对习近平总书记的这句话感触颇深。他坦言，在现在的环境下，科学家要获得科研经费资助、职业上的晋升等，大都需要论文数量等一些指标性的东西，导致科学家无法静下心来，解决重大科学问题。

“要在评估评价体系的建设里营造一种宽松的氛围，不要有那么多指标，那么多框框，让他们安下心来潜心科研，真正为一些重大的科技目标或者技术目标去做科研。”

2017年，中科院启动了“前沿科学重点研究计划”，首批400多位拔尖科学家得到了“持续稳定”的支持。这对拔尖科学家去冲击国际重点科研目标，无疑是“雪中送炭”。

“经费缺口少的时候少量支持，经费缺口多的时候，给他多的支持，不缺的时候暂时不支持。”在考核方面高鸿钧也表示“淡化考核”，“这些拔尖科学家都是各个单位或著名学者推荐上来，经过专家评审，才给出支持决定的人，“他们是爱国的，是勤奋努力的，又有良好科研基础，你给他这个支持他自然会以最大的努力去获得最大的科研成果。”