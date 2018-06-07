图文故事|高规格、高礼遇！各国欢迎习近平访问亮点多

如何举行欢迎仪式，代表着一个国家对于来访国领导人的重视程度。在习近平主席多次出访期间，不少国家打破惯例，给予特殊礼遇，举行盛大欢迎仪式，这充分展示了对双边关系的重视，以及对习近平主席本人的尊重。

让我们一起回顾一下外方欢迎仪式的精彩瞬间——

出访时间：2013年

出访地点：墨西哥

2013年，习近平主席访问墨西哥，墨方在墨西哥城马尔特营广场举行了盛大的欢迎仪式，安排了隆重的三军仪仗队和骑兵分列式。

骑兵分列式

出访时间：2014年

出访地点：法国

法国通常将欢迎仪式安排在机场或者总统府举行。但2014年习近平主席访问法国时，时任总统奥朗德却在荣军院广场举行盛大欢迎仪式。

这一打破常规的安排当时引起了媒体的广泛关注，用外媒的话说，在荣军院安排欢迎外国元首的仪式，在法国是“破天荒的事儿”。

巴黎荣军院是法兰西“太阳王”路易十四时期的建筑。法国总统就职时，荣军院广场会鸣放礼炮。

在广场上，两国元首检阅共和国卫队和三军仪仗队，并观看分列式。

随后，两国元首共同乘车，前往爱丽舍宫举行会谈。法方出动了146名骑兵护卫，一路上，中法两国国旗迎风飘扬，清脆的马蹄声起伏回荡。

骑兵护卫

当天，法方还派出了17辆摩托车护卫和150人的仪仗队。隆重的礼仪，尽显东道主的热情和尊重。

出访时间：2015年

出访地点：英国

2015年习近平主席对英国进行“超级国事访问”令人印象深刻。

2015年10月20日中午，英国威尔士亲王查尔斯王储和夫人卡米拉到习近平主席下榻的饭店，迎请习近平主席和夫人彭丽媛。

习近平夫妇在查尔斯王储夫妇陪同下抵达骑兵检阅场皇家检阅台。按英国皇家最高规仪，伦敦塔桥和格林公园分别鸣放62响和41响礼炮，总共103响！

习近平主席夫妇登上皇家检阅台，伊丽莎白二世女王和丈夫菲利普亲王迎接。随后，在菲利普亲王陪同下，习近平主席检阅了仪仗队。

欢迎仪式结束后，习近平主席夫妇在女王夫妇的陪同下，乘坐女王的皇家马车前往白金汉宫下榻。

出访时间：2016年

出访地点：柬埔寨

2016年10月，习近平主席出访柬埔寨，当他乘坐的专机抵达金边国际机场时，舷梯下，24名礼兵分列红毯两侧，白色头盔，深蓝制服，庄严站立。

对外国领导人的国事访问，柬方一般以12名礼兵相迎，这次特意“加倍”安排，这个礼遇背后是中柬两国人民的深情厚意。

柬埔寨王宫外广场上，并排矗立着习近平主席和柬埔寨国王西哈莫尼的巨幅画像，画像下方“中柬友谊万古长青”的标语格外醒目。

柬方有关人士说，在王宫外广场一般只摆放柬埔寨国王的画像，摆放外国领导人画像，欢迎外国元首来访，这在柬埔寨外交史上还是头一次。

出访时间：2017年

出访地点：瑞士

2017年，习近平主席出访瑞士时，由瑞士联邦委员会全体委员共同制定接待方案，处处彰显高规格礼遇。

这里不妨科普一下：联邦委员会是国家最高行政机构，由七名委员组成，分任七个部的部长，并集体行使瑞士政府首脑和国家元首的职责。七个人轮流担任联邦主席，任期一年，不得连任。

当习近平主席抵达首都伯尔尼的联邦大厦时，瑞士联邦委员会七名委员悉数出席，为习近平主席举行迎接仪式。

在从苏黎世前往首都伯尔尼时，瑞方特别安排习近平主席乘坐瑞士人的日常交通工具——火车。在瑞士政府专列行进过程中，习近平主席和夫人彭丽媛受洛伊特哈德主席夫妇邀请，在轻松愉快的氛围中品茶畅谈。

文字记者：吴嘉林

摄影记者：兰红光、鞠鹏、姚大伟、饶爱民、庞兴雷、丁林、谢环驰、周磊