深度解析！上合组织发展的原动力

经贸往来

互联互通

人文交流

……

上合组织走过17年不平凡历程

务实合作

发展的基础和原动力

这是在白俄罗斯首都明斯克以东25公里处拍摄的中白工业园的资料照片

中国同哈萨克斯坦之间的51个产能合作项目总投资额

超过260亿美元

中乌鹏盛工业园为乌兹别克斯坦创造了

1500多个就业机会

位于上合组织观察员国白俄罗斯的中白工业园

吸引多个国家的34家企业入驻

……

一项项“重量级”旗舰项目

成为上合组织务实合作亮丽的名片

这是2017年12月18日首列江西赣州港至阿富汗中亚班列发车 新华社发（杨晓明 摄）

安格连－帕普铁路隧道竣工

中俄亚马尔液化天然气项目首条生产线投产

中吉乌三国实现国际道路全程运输

中亚班列 满载货物穿梭往返

……

“丝路精神”与“上海精神”

交相辉映

上海合作组织青岛峰会新闻中心公共工作区一角

青岛峰会

将批准《上合组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来5年实施纲要

签署或批准一系列涉及安全、经贸、人文领域的

决议和合作文件

就完善全球治理、巩固多边贸易体系等问题

发出响亮声音

……

共同的愿景

凝聚前行的力量

上合组织青岛峰会

书写共同繁荣发展新篇章

详情请看原文↓↓

新华社北京6月5日电题：开启务实合作新局面——迎接上合组织青岛峰会系列述评之二

新华社记者孙奕、朱超、席敏

务实合作，是上海合作组织发展的基础和原动力，关乎上合组织的过去、现在与未来。

这是青岛浮山湾夜景（5月7日无人机拍摄）。新华社记者郭绪雷 摄

经贸往来、互联互通、人文交流……以互利共赢为原则，以共同发展为目标，上合组织走过17年不平凡历程，不断谱写务实合作的恢弘篇章，走向更加光明繁荣的壮阔前景。

6月9日至10日，上合组织青岛峰会将在中国举行，这是上合组织扩员后召开的首次峰会，成员国领导人将聚首黄海之滨擘画发展大计。世界，将聚焦中国，聆听上合组织于新时代奏响的合作发展强音。

从点滴到江河，从愿景到现实， 积蓄上合组织发展新动能

初夏5月，北京，在上合组织经济智库联盟成立大会暨上合组织经济论坛上，一场“头脑风暴”正在展开，助推区域合作是现场专家学者的共同呼声。

“上合组织2017年扩员后进入全新发展阶段，各成员国虽国情不同，但怀有发展合作的共同愿望。”吉尔吉斯斯坦国家战略研究所副所长努拉金·巴以多列托夫说。

从加强军事领域信任起步，到以安全、经济、人文合作为重点合作领域的“三个支柱”体系的确立；从成立之初的6个成员国，到印度和巴基斯坦被正式纳入上合组织成员……走过17年历程，哪些因素推动上合组织不断壮大、焕发勃勃生机？

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽认为，上合组织逐步发展至今让世人瞩目，除安全因素外，各方以合作促发展、促安全的需求至关重要。

在互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”指引下，《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》《上合组织成员国多边经贸合作纲要》《上合组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》等一系列重要文件的签署，推动区域经济一体化、贸易投资便利化不断取得新进展。

从愿景到行动，从蓝图到现实。上合组织已建立经贸、交通、农业等多个领域的会议机制，打造了实业家委员会、银行联合体等非官方合作平台。

这是2017年4月17日在白俄罗斯首都明斯克郊区拍摄的中白工业园。新华社记者刘卫兵 摄

中国同哈萨克斯坦之间的51个产能合作项目总投资额超过260亿美元；中乌鹏盛工业园为乌兹别克斯坦创造了1500多个就业机会；位于上合组织观察员国白俄罗斯的中白工业园是该国最大的招商引资项目，吸引多个国家的34家企业入驻……一项项“重量级”旗舰项目已成为上合组织务实合作亮丽的名片。

17年前，中国与上合组织其他成员国间贸易额只有121亿美元。2013年至2017年，中国从上合组织成员国进口商品累计超过3400亿美元。令人振奋的经济数据，充分折射出上合组织日益走深走实的务实合作。

正如上合组织秘书长阿利莫夫所言，由于所有成员国稳步发展双边和多边合作，上合组织地区的总体经济合作规模不断扩大。

如今，上合组织将迎来扩员后的首次峰会。成员国基于原有优势，充分释放扩员潜力，上合组织全面合作迎来崭新机遇。

“中亚地区石油、天然气等资源丰富，而印度正处于经济快速发展阶段，能源需求巨大。”印度国防研究与分析中心高级研究员、中亚问题专家斯托丹说，作为新成员，印度将尽快融入上合组织，在上合组织框架内加强地区合作。

从双边到多边，从起步到融合， 拥抱“一带一路”建设新机遇

“朝九晚五”跨境通勤，免税店内游人如织，中文与哈萨克语、俄语此起彼伏……这一中哈霍尔果斯国际边境合作中心的日常场景，勾勒出上合组织成员国以“一带一路”倡议为契机助推合作的兴盛图景。

上合组织以其独特的地缘优势，同“一带一路”建设有着密不可分的天然联系。

2013年9月，国家主席习近平首次提出共同建设“丝绸之路经济带”，就是在上合组织成员国之一的哈萨克斯坦。

这是2016年2月27日在乌兹别克斯坦安格连—帕普铁路卡姆奇克隧道出口拍摄的全隧贯通仪式现场。新华社记者沙达提 摄

从中国企业承建的安格连－帕普铁路隧道竣工，到中俄亚马尔液化天然气项目首条生产线投产；从中吉乌三国实现国际道路全程运输，到满载货物、穿梭往返的中亚班列……5年来，“一带一路”倡议在上合组织所在地区先行先试，成员国积极对接发展战略，提高地区互联互通水平，开展国际产能合作，促进民心相通。

中国俄罗斯东欧中亚学会会长李永全说，上合组织务实合作一度集中在双边范畴，共建“一带一路”倡导区域互联互通，为多边合作注入了新动力，金融合作、贸易便利化等配套合作进一步充实多边合作的内涵。

分析人士认为，“一带一路”倡议与区域内其他多边合作倡议、成员国发展战略的对接成效显著，上合组织为此发挥了重要的平台作用。与此同时，上合组织务实合作发展也收获源源动力。

“一带一路”建设与欧亚经济联盟建设对接合作持续推进；“一带一路”倡议与哈萨克斯坦“光明之路”新经济计划在对接方面取得重大进展；《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》得以签署，成为共建“一带一路”框架下的首个多边合作规划纲要……

“丝路精神”与“上海精神”交相辉映，互为机遇。推动合作从双边到多边、从具体项目到全方位发展战略对接转变，“一带一路”建设的深入推进，促进上合组织经济合作进入“快车道”。

从共识到成果，从合作到共赢， 书写共同繁荣发展新篇章

“中方将认真履职尽责，同各方一道，努力给各国人民带来越来越多的获得感，携手创造本组织更加光明的未来。”

2017年6月，阿斯塔纳峰会落幕，中国正式接棒上海合作组织轮值主席国。在各方期待中，习近平主席作出郑重承诺，为上合组织发展壮大提供强大信心。

共同的愿景凝聚前行的力量。

眼下，于“帆船之都”青岛，峰会将批准《上合组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来5年实施纲要，签署或批准一系列涉及安全、经贸、人文领域的决议和合作文件，以高层引领推进各领域务实合作。

这是青岛奥帆中心夜景（5月31日摄）。新华社记者王建华 摄

在单边主义和贸易保护主义抬头，国际形势中的不安定、不确定因素依然突出的大背景下，青岛峰会将高度重视发展问题，就完善全球治理、巩固多边贸易体系等问题发出响亮声音，倡导创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，努力为成员国营造更加有利的外部发展环境。

“上海精神”再弘扬，互利合作再出发。

俄罗斯总统上合组织事务特别代表哈基莫夫说，扩员后，上合组织在全球政治经济舞台上的地位愈发举足轻重，在地区经济一体化不断深入的背景下，上合组织将为深化经贸合作提供新平台。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫认为，上合组织的潜力还没有充分发挥出来，成员国可以在经贸、投资、交通运输、食品安全等领域增强合作。他还表示，尽快启动上合组织发展银行和发展基金（专门账户）将具有特殊意义。

“要使上合组织的国家和人民有共同的命运、共同的未来。我们要团结起来，共同发展、合作共赢。”印度尼赫鲁大学教授辛格如此期盼。