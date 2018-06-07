新华社北京６月６日电 特稿：上合组织的合力和张力

新华社记者

十七载，同舟共济。十七载，春华秋实。

从打击“三股势力”到助力区域一体化，从发展战略对接到打造“命运共同体”，１７年来，上海合作组织（上合组织）在亚欧大地上汇聚力量、发挥影响，展现出不凡的合力和张力。

６月９日，上合峰会将重回中国，扬帆青岛。峰会到来之际，国际舆论热议“上合力量”，热议中国对上合的卓越贡献，表达对上合未来的满满信心。

合力，让上合组织日益壮大

“上合组织经过１７年的发展，已成为区域安全、经济合作、跨国互联等领域的优秀多边机制。”印度尼赫鲁大学中国和东南亚研究中心教授狄伯杰近日在接受新华社记者专访时说。

狄伯杰的肺腑之言，道出了上合组织的发展成就。

从１９９６年的“上海五国”到２００１年的上合６国，再到２０１７年的上合８国，上合组织日益壮大。特别是印度和巴基斯坦的加入，使上合组织实现成立以来的首次扩员，成员国地域范围延展至南亚。

目前，这８个国家的国土总面积约占欧亚大陆面积的五分之三，人口占世界近一半。

除８个成员国外，上合组织还有４个观察员国，即阿富汗、白俄罗斯、伊朗和蒙古国，６个对话伙伴，即斯里兰卡、尼泊尔、土耳其、阿塞拜疆、亚美尼亚、柬埔寨。

从合作领域来看，“上海五国”时期，成员国合作以解决边界和安全问题为主题，如今，上合组织在反恐、军事、情报共享、能源、贸易和投资、人文交流等多方面展开合作，合作方式不断翻新，合作深度不断加大。

组织规模由小到大，合作领域由少到多，上合组织的合力不断增强。

——合力，来自“上海精神”。

“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”，２０个字所浓缩的“上海精神”是上合组织１７年不平凡发展历程的最佳注脚，更是上合组织的灵魂所在。正如习近平主席所说：“‘上海精神’产生的强大凝聚力是本组织发展的保证。”

“‘上海精神’使得各国无论大小都能够平等协商，上合组织章程也确保了所有决定都需要通过协商达成共识。”印度尼赫鲁大学国际关系学院教授斯瓦兰·辛格说。

——合力，来自国际合作新范式。

超越意识形态，摒弃“冷战”思维、包容多元文化……在多年的实践摸索中，上合组织各方在互信互利基础上建立起了新型国际合作范式。

正如上合组织秘书长阿利莫夫所说，“上合组织合作机制堪称不同国力、不同政治制度、不同文化的国家和谐共处的典范”。

——合力，来自成熟的合作机制。

从元首理事会会议，到政府首脑（总理）理事会会议，再到多个不同领域、不同级别的部门间会议，健全的合作机制如强有力的粘合剂让上合组织成员国紧紧团结在一起。

吉尔吉斯共和国总统热恩别科夫表示，吉方坚信，上合组织是强化成员国互信、深化友谊和睦邻友好关系、巩固多边协作重要且有效的机制。

张力，让上合组织举足轻重

合力，催生出张力。

如今，上合组织的影响面不断拓宽。在吉尔吉斯斯坦卡巴尔通讯社社长库班看来，更加包容的上合组织对世界政治的影响力不断扩大，正推动地区和国际事务朝着积极的方向发展。

——在地区安全领域，上合组织成为“稳定锚”。

中国前驻哈萨克斯坦大使姚培生说，维护中亚地区安全稳定是上合组织最大的成就之一。

上合组织顺应地区国家安全关切，首次定义“三股势力”并明确了成员国合作打击“三股势力”的方法、原则，走出了一条多层次、宽领域、富有成效的安全合作之路。

从２００１年６月有关各方签署《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》到２０１７年阿斯塔纳峰会通过《上海合作组织反极端主义公约》，上合组织执法安全合作的法律基础一步步夯实。

从成立塔什干上合组织地区反恐怖机构执行委员会，到举行“和平使命”“天山反恐”等系列联合反恐军演，再到开展打击毒品走私、跨国犯罪、非法移民、边防等领域合作，上合组织成员国协作能力逐步提高，安全合作范围不断扩大。

——在经济合作领域，上合组织成为“推进器”

上合组织成员国虽然在经济体量、产业结构、发展阶段等方面差异明显，但振兴经济、发展民生的愿望是相同的。近年来，在上合组织推动下，各国在发展战略对接、产能互利合作、推进区域贸易投资及便利化等方面已取得积极进展。

“一带一路”倡议的提出，为上合组织深化经贸合作注入强劲动力，同时上合组织历经十几年的发展，已形成一套比较成熟的合作交流机制，正成为丝绸之路经济带与各成员国发展战略对接的重要平台。

中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员李进峰认为，在“一带一路”倡议推动下，成员国从“项目合作”转向全方位“发展战略”对接，从“双边合作”发展到“多边合作”。

从中俄“一带一盟”对接到中哈“丝绸之路经济带”与“光明大道”对接，再到中巴经济走廊建设……地区国家协同发展正展现出广阔的合作前景。

——在人文领域，上合组织成为沟通的“桥梁”

文化艺术节、青少年交流营、人民论坛、政党论坛、妇女论坛……

上合组织“搭桥”，成员国间人文交流日益密切，教育、文化、卫生、体育、旅游、青年、媒体等领域合作如火如荼。

交人交心，浇花浇根。双边和多边人文交流夯实了上合组织发展的民意基础，增进了民众的相互了解，推动了不同文化的交流互鉴，让各国民心更加贴近，让友谊纽带更加牢固。

“上合组织通过安全合作、经济合作、人文交往等多个‘车轮’的同步运转，形成强有力的合作模式。”上合组织秘书长阿利莫夫说。

中国，上合力量的重要源泉

从黄浦江畔到黄海之滨，上合峰会即将重回中国。１７年来，作为首个以中国城市命名的区域性国际组织，上合组织烙上了深深的“中国印记”。

“作为上合组织的奠基地，中国在上合组织中的角色像灯塔一样，是组织发展的动力，也是问题解决方案的提供者。”巴基斯坦伊斯兰堡国际事务理事会主任赛义德·乔杜里说。

印度尼赫鲁大学中国和东南亚研究中心教授狄伯杰认为，中国引领对上合组织发展至关重要。他说，中国所倡导的贸易投资便利化、共同和集体安全、构建人类命运共同体等理念，将受到越来越多国家的欢迎。

坚持国家关系平等、倡导多元文化共生、创造共同发展的良性环境，在中国的倡导下，上合组织决心走出一条构建新型国际关系和结成更广泛命运共同体的新路径。国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所研究员许涛认为，这代表了人类社会的进步方向，也是上合组织生命力所在。

积力所举无不胜，众智所为无不成。十七载携手同行，上合组织以协商一致的合力应对外界变动，以合作共赢的张力提供“上合智慧”。即将到来的青岛峰会，也必将成为上合组织乘风破浪、行稳致远的新起点。（执笔记者：赵嫣、包尔文；采访记者：胡晓明、栾海、关建武、刘天）