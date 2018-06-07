辛鸣：新时代是中国特色社会主义新时代

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辛鸣

中共中央党校教授

随着中国特色社会主义进入新时代，中国社会倍加自豪也倍加兴奋。新时代深刻影响和塑造着人们的思想与行为，人们也容易把自己的一切思想与行为，不论大事小事都与“新时代”勾连起来。这种拥抱新时代的心情可以理解，这种讴歌新时代的意识也值得赞许，但是这样的做法是不妥的，也是不严肃的。我们不要也不能把“新时代”作为一个筐，什么都往里面装。

中国特色社会主义进入新时代是党的十九大作出的重大政治论断。这一论断内涵清晰而明确，讲的就是我国发展新的历史方位。为此，习近平总书记在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式重要讲话中特别强调：“这个新时代是中国特色社会主义新时代，而不是别的什么新时代。”

这一新时代有着十分确定的科学内涵，就是党的十九大报告做出的“五个时代”的科学阐述。

从“伟大事业”的角度，这是承前启后、继往开来、在新的历史条件下继续夺取中国特色社会主义伟大胜利的时代。中国特色社会主义是一篇大文章，以习近平同志为核心的党中央将带领中国社会和中国人民书写新时代的中国特色社会主义新篇章。

从“奋斗目标”的角度，这是决胜全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国的时代。中国社会将在完成第一个百年目标之后，分两步走用三十年的时间全面实现现代化，把中国社会建设成为富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。

从“人民期待”的角度，这是全国各族人民团结奋斗、不断创造美好生活、逐步实现全体人民共同富裕的时代。全体人民将通过共建共享的发展有更多获得感、幸福感、安全感，在实现全体人民共同富裕上不断取得实实在在的新进展。

从“历史使命”的角度，这是全体中华儿女勠力同心、奋力实现中华民族伟大复兴中国梦的时代。今天，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标，我们要统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，谱写出中华民族发展史上最壮丽的篇章。

从“世界意义”的角度，这是我国日益走近世界舞台中央、不断为人类作出更大贡献的时代。中国共产党和中国人民将为世界实现和平发展繁荣进步、为人类社会探索更好的社会制度贡献中国方案。

这一新时代意味深长，就是党的十九大报告做出的“三个意味着”的重大判断。

中国特色社会主义进入新时代，意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。经过近40年的高歌猛进，中国在经济上富了起来，而且开始了从大国向强国迈进的发展阶段跃迁。中国不是简单地跟在西方大国后面亦步亦趋的欠发达国家，不再是市场经济与国际惯例的学徒，而是作为极具活力的发展中大国为世界经济领跑，为世界格局整容。中国与世界的关系，特别是行为模式和心理心态也正在和将要发生着巨大的历史性转换。

中国特色社会主义进入新时代，意味着科学社会主义在21世纪的中国焕发出强大生机活力，在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜。中国特色社会主义道路不再只是中国社会的一条具有自己特色的成功之路，而是意味着社会主义在现实社会中可以焕发出强大生机活力并不断开辟发展新境界，让科学社会主义的伟大构想从科学理论走向成功实践，让世界社会主义运动走出低潮开始走向复兴与兴盛，让世界两大主义与制度的较量态势开始发生具有战略意义的转变。

中国特色社会主义进入新时代，意味着中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案，从此发展中国家走向现代化有了一条与西方不同但又极其可靠而现实的途径。

这一新时代特征突出，就是党的十九大报告做出的关于社会主要矛盾发生转化的重大判断。

中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。与“日益增长的物质文化需求”相比，“美好生活需要”内容更广泛，不仅包括既有的“日益增长的物质文化需求”这些客观的“硬需求”的全部内容，更包括在此基础上衍生出来的获得感、幸福感、安全感以及尊严、权利、当家作主等等这些更具主观色彩的“软需要”。而“不平衡不充分的发展”则表现为虽然我国社会生产力水平总体上显著提高，但发展的区域不平衡、内容不平衡、群体不平衡现象客观存在，发展的相对低水平、不稳定、不持续状态客观存在。

需要特别强调的是，我国社会主要矛盾的变化，没有改变我们对我国社会主义所处历史阶段的判断，在这一时期呈现出来的发展阶段性特征是在社会主义初级阶段这一大背景下的新特征、新状态、新矛盾，并不是说超越了社会主义初级阶段之上的一个阶段的阶段性特征。我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。这一点我们要有足够的战略清醒、足够的战略定力，一定不能被发展所取得的成就冲昏头脑，不能发热、不能冒进，不能好大喜功。（网站首页图：晨报微信制图）