上合组织“朋友圈”越来越大 书写共同繁荣发展新篇章

来源：经济日报-中国经济网

核心观点：经济日报-中国经济网专栏作者周成洋认为，上海合作组织已经成为成员国间“命运共同体”“利益共同体”的甲板，正在并将继续成为成员国共谋稳定、共同发展的可靠保障和战略依托。愈发团结的上海合作组织将创造更大的辉煌，带来更多的机遇。

经贸往来、互联互通、人文交流……以互利共赢为原则，以共同发展为目标，上合组织走过17年不平凡历程，不断谱写务实合作的恢弘篇章，走向更加光明繁荣的壮阔前景。6月9日至10日，上合组织青岛峰会将在中国举行，这是上合组织扩员后召开的首次峰会，成员国领导人将聚首黄海之滨擘画发展大计。世界，将聚焦中国，聆听上合组织于新时代奏响的合作发展强音。

以“互信、互利、平等、协商，尊重多样文明，谋求共同发展”为核心内涵的“上海精神”已经成为上海合作组织赖以生存发展的根基，代表了当今国际关系的发展方向。上海合作组织虽然是以中国城市命名的国际组织，但其格局契合命运共同体意识，各成员国在更包容、更开放、更智慧、更成功的合作模式中，加强自身和地区的和平与稳定，书写共同繁荣发展新篇章。

上海合作组织以平等互信为基础，以互利共赢为原则，以对话协商为手段，以共同发展为目标，全面推进各领域合作发展，确立了长期睦邻友好合作关系，以实际行动开创了结伴而不结盟的国际关系新模式，成为中国推动构建新型国际关系和人类命运共同体的重要依托，也成为国际秩序健康发展的建设性力量。

上海合作组织在巩固团结协作的过程中，成员国深化政治互信，加大相互支持，进一步推动构建平等相待、守望相助、休戚与共、安危共担的命运共同体。这对于正处在深刻复杂变化之中的国际和地区形势而言，有力地抗击了许多不确定因素。据相关资料显示，在安全方面，各成员国建立了边境地区的军事互信机制，达成了共同打击“三股势力”的共识，加强了地区反恐机构的建设。在经贸方面，各成员国间贸易和投资规模不断扩大，交通、能源、通信等领域的合作不断深化。在人文方面，卫生、救灾、环保、体育、旅游等领域合作不断推进，各成员国民众尤其是青年一代之间的相互了解不断增强。

另外，上海合作组织的“朋友圈”越来越大，体现了上海合作组织的国际影响力迈向一个新台阶，并逐渐打破区域“壁垒”。目前，上海合作组织已吸纳阿富汗、白俄罗斯、伊朗、蒙古国4个观察员国，以及阿塞拜疆、亚美尼亚、柬埔寨、尼泊尔、土耳其和斯里兰卡6个对话伙伴，并与联合国、独联体、集安组织、东盟等建立了合作关系。

经过17年的发展，上海合作组织已成为世界上人口最多、面积最大的区域性国际组织。通过“一带一路”倡议，各成员国之间的发展战略实现了对接，一系列便利化举措不断推进，成员国间的经济一体化水平也不断提升。2013年至2017年，中国从上合组织成员国进口商品累计超过3400亿美元，中国企业对地区国家直接投资累计近150亿美元，中国已成为多数上海合作组织成员国第一或第二大贸易伙伴。

可见，上海合作组织已经成为成员国间“命运共同体”“利益共同体”的甲板，正在并将继续成为成员国共谋稳定、共同发展的可靠保障和战略依托。愈发团结的上海合作组织将创造更大的辉煌，带来更多的机遇。（江西应用科技学院网络评论与传播中心主任、经济日报-中国经济网专栏作者 周成洋）

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