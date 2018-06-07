“来自三沙的礼物”活动结束 50名幸运网友将收到三沙明信片

寄给幸运网友的明信片已经写好。

南海网、南海网客户端海口6月6日消息(南海网记者 刘麦)你的祝福，三沙收到了!“来自大美三沙的礼物”线上征集活动自5月31日启动以来，近千名网友踊跃参与活动。南海网已从近千封邮件中选中了50名幸运网友，这50张明信片将于6月9日—10日从三沙市邮政局寄出，请网友们注意查收。

寄给幸运网友的明信片已经写好。

“你是祖国最南方的一座小城，是碧波荡漾的南海的一串珍珠”“你是世界最美的净土，是祖国最珍贵的宝藏”“三沙，喜欢你那与天空一色的湛蓝，喜欢你的深邃神秘，喜欢你给人静谧”……网友们对三沙极尽赞美，表达着对她浓烈的爱意。这些网友中，来自北京的董化斌、郑晓英夫妇曾经到过三沙，三沙的美让他们难以忘怀，他们把在三沙看到的风景都变成画作。他们表示，这次报名参加活动，希望把思念之情带给三沙。

来自北京的网友董化斌、 郑晓英夫妇的画作。

6月8日，由中央网信办网络新闻信息传播局主办、海南省网信办承办 ，南海网协办的“新时代·幸福美丽新边疆”海南行网络主题采访活动将在海口正式启动，来自多家中央重点新闻网站的记者将深入海口、文昌、三沙等地采访。为让广大网友也参与其中，感受三沙之美，南海网特开展“来自大美三沙的礼物”线上征集活动。

获奖名单：