习近平举行仪式欢迎哈萨克斯坦总统访华并同其举行会谈

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：

习近平举行仪式欢迎哈萨克斯坦总统访华

国家主席习近平7日下午在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫对我国进行国事访问。

中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，全国人大常委会副委员长艾力更·依明巴海，国务委员王毅，全国政协副主席夏宝龙，全国政协副主席何立峰等出席欢迎仪式。

陪同纳扎尔巴耶夫访华的有外交部长、第一副总理、副总理兼农业部长等。

军乐团奏哈中两国国歌。鸣礼炮21响。

纳扎尔巴耶夫在习近平陪同下检阅中国人民解放军三军仪仗队。

两国元首回到检阅台观看仪仗队分列式。

随后，军乐团进行行进吹奏表演。

纳扎尔巴耶夫是应习近平邀请对我国进行国事访问并出席上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议的。

习近平同哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行会谈 两国元首一致决定在民族复兴征途上携手前行

欢迎仪式后，习近平主席在人民大会堂同纳扎尔巴耶夫总统举行会谈。两国元首一致决定，巩固中哈传统友谊，在民族复兴征途上携手前行。

习近平指出，哈萨克斯坦是中国重要邻国，也是有影响力的地区大国。中哈关系已成为邻国友好关系的典范。中国愿同哈萨克斯坦在构建人类命运共同体道路上先行一步，为开创人类更加光明的未来凝聚智慧和力量。我愿同你一道，为中哈友好事业这艘巨轮掌舵领航。

习近平强调，中国梦和哈萨克斯坦梦都体现了以人民为中心的发展理念以及我们对美好未来的追求。中哈要携手前行，相互助力，交相辉映。中方将一如既往坚定支持哈方的内外政策，愿同哈方深化打击“三股势力”等方面合作，密切在国际和地区事务中沟通协调。

习近平指出，5年前，我第一次访问哈萨克斯坦时，正是在总统先生陪同下，在纳扎尔巴耶夫大学首次提出丝绸之路经济带倡议。5年来，“一带一路”倡议得到国际社会积极响应。“一带一路”倡议之所以能取得积极成果，关键在于顺应了世界和平与发展的潮流，符合沿线国家发展合作的现实需求。“一带一路”倡议已成为推动构建人类命运共同体的重要实践。中哈两国5年来围绕共建“一带一路”的合作已进入深度融合、相互促进的新阶段。双方要加强政策协调力度，落实好丝绸之路经济带建设同“光明之路”新经济政策对接合作规划，推进产能、投资、经贸、能源、金融、互联互通建设、农业、创新合作，开辟人文合作新局面。中方愿同哈方加强协调配合，推动上海合作组织各领域合作不断迈上新台阶，不断提升亚洲相互协作与信任措施会议整体合作水平，使其更好服务地区安全和发展需要。

纳扎尔巴耶夫表示，中国是哈萨克斯坦友好邻国和重要合作伙伴。哈方十分珍惜哈中传统友谊，感谢中方长期以来给予的大力支持。中国的发展给哈萨克斯坦带来机遇。哈方支持新时代中国特色社会主义事业，相信它的成功也符合哈萨克斯坦自身利益。哈方坚持一个中国政策，坚定打击“三股势力”，愿继续同中方在国际事务中相互支持，密切在上海合作组织和亚信会议框架内沟通协调。习近平主席5年前在哈萨克斯坦首倡的丝绸之路经济带倡议将造福本地区国家。哈方愿加强“光明之路”新经济政策同“一带一路”建设对接，深化哈中各领域合作。

会谈后，两国元首共同签署了《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国联合声明》，并见证了有关双边合作文件的签署。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。