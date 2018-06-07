李强会见沪港经济发展协会代表团

本报讯 上海市委书记李强今天（6月7日）会见了由沪港经济发展协会会长姚祖辉率领的沪港经济发展协会代表团一行。

李强说，当前，上海正按照以习近平同志为核心的党中央对上海工作的指示要求，加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，对标国际最高标准、最好水平，努力推动高质量发展、创造高品质生活，全力打响上海“四大品牌”。今年是改革开放40周年，上海将以更加开放的姿态同各国各地区和各类企业开展交往合作。上海和香港有很多相似之处，希望在原有良好合作基础上，进一步加强学习互鉴，拓展深化金融、科技、教育、医疗、文化以及城市治理等各领域的合作交流，相互促进、共同发展。希望沪港经济发展协会充分发挥自身优势，为推动两地合作发展贡献智慧力量。李强还就大家关心的长三角一体化发展最新进展情况与代表团成员进行交流。

姚祖辉说，沪港经济发展协会成立以来，见证和参与了国家的改革开放，协会成员也充分受益于改革开放。香港和上海在各个领域都有着紧密合作，希望抓住上海新一轮改革开放及长三角更高质量一体化发展的机遇，进一步加强互动交流、拓展互利合作，为把沪港合作推向更高水平贡献更大力量。

上海市领导郑钢淼、诸葛宇杰参加会见。