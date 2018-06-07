李强调研中国国际进口博览会配套交通项目：抓紧改造提升道路交通环境 推动城市整体品质迈上更高水平

本报讯 今天（6月7日）距离首届中国国际进口博览会开幕还有150天。下午，市委书记李强在调研中国国际进口博览会配套交通项目时强调，首届中国国际进口博览会既是全面提升上海新一轮对外开放水平的重要载体，也是全面提升上海城市整体形象的重大契机，要按照以习近平同志为核心的党中央决策部署，全力以赴做好各项筹备工作，道路建设、交通保障、环境整治等配套项目要按照精细化、长效化要求，抓紧改造完善提升，推动城市整体品质迈上更高水平，向全世界展示上海更加开放、文明的良好形象。

当前，中国国际进口博览会各项筹备工作正在全面推进，重点场馆周边交通配套项目进入攻坚阶段。李强来到位于国家会展中心西大门主轴线上的徐民路改扩建工程现场察看。徐民路作为连接西虹桥总部企业发展的交通纽带，着力打造兼具城市生活与交通功能的景观大道。正在建设的这一路段在推进桥梁改造、新排雨污水管线及其他市政管线同时，同步推进道路绿化、照明、标志标线等道路附属工程。李强说，要坚持安全第一、质量为先 ，高起点高水平整体规划建设、加强设计美化。既要确保道路本身的质量品质，又要统筹考虑道路两旁整体环境塑造，将城市优秀传统文化元素充分融入其中，在每一个细节上都要精雕细琢，把城市道路整体建设得更有艺术感、更加引人入胜，“让游客愿意在路边举起手机、按下快门，充分感受城市处处是风景。”

李强十分关注引导标识标志的改进提升。走出工程现场，他指着前方道路交通标识说，会展中心周边道路十分复杂，交通流量很大，在打通断头路、改造提升道路基础设施同时，要同步研究引导标识标志，设在哪里、如何摆放，都要精心设计、科学设置，使各方往来人员更加一目了然，方便他们快速便捷通往目的地。

S26公路入城段既是联系S26公路与北翟路高架的纽带，又为沪苏之间增加一条与中心城沟通的快速通道，也为虹桥商务区、国家会展中心提供与市中心联系的北部快速通道。李强来到施工现场，详细了解工程建设进展，叮嘱要对标国际最高标准、最好水平，积极采用先进技术，打造一流精品工程。施工过程中要尽量把对城市有序运行和市民群众正常生活的影响降到最低限度。

随后，市领导来到国家会展中心二层步廊东延伸工程施工现场，作为进口博览会重要的配套工程，建成后将实现国家会展中心和虹桥商务区核心区域之间的人流互通。李强沿着二层步廊一路察看，听取各项配套项目建设进展，就规划设计、工程质量、进度情况等详细询问相关负责同志。他说，首届中国国际进口博览会在上海举办，是中央对上海的信任与重托，是上海必须完成好的重大政治任务。这段时期以来，重点场馆和配套项目所在的青浦区、闵行区及本市相关职能部门全力以赴推进各项工作，对大家的努力付出表示感谢。下一步要继续以钉钉子精神狠抓落实推进，按照任务书、时间表、路线图，确保各项筹备工作有力有序推进。要坚持问题导向，主动查找问题、发现问题、解决问题，使各项任务落到实处、万无一失，确保首届中国国际进口博览会取得圆满成功。

市领导诸葛宇杰、时光辉参加调研。