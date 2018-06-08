税延养老险首单落地上海-C919大飞机首飞机长成全国首个客户

师诗靓

6月7日，中国太保在上海签发我国首张个人税收递延型商业养老保险保单，投保客户为我国首架国产大飞机C919首飞机长蔡俊，这标志着酝酿已久的个人税收递延型商业养老保险试点政策正式落地实施，完成了属于自己的“首飞”。

保险业“民生工程”落地

今年5月1日，个税递延型商业养老保险正式启动试点；6月6日，太平洋人寿、中国人寿、平安养老、新华人寿、太平养老、泰康养老等六家险企的个人税收递延型养老年金保险产品首批获得中国银行保险监督管理委员会批准销售。

6月7日上午，全国首单税延养老险花落太保，我国首架国产大飞机C919首飞机长、“大飞机功勋奖”、上海市五一劳动奖章、“2017感动上海年度人物”等荣誉获得者蔡俊成为税延养老险全国首个保单的拥有者；紧随其后的是，来自国药控股股份有限公司的史先生在平安养老险上海分公司购买了个人税延养老险，实现“秒抢”，成为平安养老险客户中享受此政策红利的第一人。

当前，中国已步入老龄化社会，截至2017年底，全国60岁以上老人已达2.4亿，占人口总量的17.3%。如何实现“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”，已成为中央和各级政府解决民生问题的关键一环。

通过税延养老险，消费者购买养老保险可以在税前先支付保费，等到将来领取养老金时再按规定缴纳个税，有助于极大促进个人购买商业养老保险的需求。

与一般商业养老保险相比，购买税延养老险产品的支出在当月收入6%和1000元以内（每年不超过12000元）的部分可以税前列支，待退休提取时再征收个人所得税。税延养老保险产品可提供养老年金给付、全残保障和身故保障三项保险责任。消费者可根据自身风险偏好，选择收益确定型、收益保底型、收益浮动型税延养老险产品。

以一位1990年6月1日出生，月收入为20000元的男性为例，购买某公司的税延养老险B 款（收益保底型），且账户资金分配比例为B1、B2各50%，选择月交方式，每月可享受的税延额度为1000元，从60岁开始领取养老金，选择领取15年，合计省税金额约为155279元，则税后实际每年领养老金约为62925元。

中国社会科学院金融研究所保险研究室主任郭金龙表示，按照当前的个税起征点计算，参加税延养老险对8000元-16667元中等收入人群的减税效应最为明显，且在16667元时达到最大。

多险企上线三类产品

具体来看获批的产品类型，从安全透明方面来看，根据此前的管理办法和产品指引，此次试点的税延养老产品分别为A类收益确定型产品、B类收益保底型产品（包括每月结算的B1款产品和每季度结算的B2款产品）以及C类收益浮动型产品。

据了解，尽管5月末银保监会发布的产品开发指引中并未涉及收益率的规定，但银保监会的窗口指导中，A类收益确定型产品的固定收益率范围为3.5%～4.025%之间，B类收益保底型产品的保底收益率范围为2%～2.5%。险企在这个范围内进行产品申报，且申报的收益率有所差异。

而C款产品收益率下不保底，上不封顶，因此在管理办法中，银保监会规定，参保人年龄大于55周岁的，保险公司不得向其销售C 类产品，并且设定了两个“50%”的限制，即参保人每次交费（含转入产品账户价值）时，购买C类产品不得超过其当次交费的50%；参保人进行产品转换时，C类产品账户价值不得超过其全部产品账户价值的50%。

以中国太保寿险为例，其完成了收益确定型、收益保底型和收益浮动型三类四款产品的开发，可满足不同人群的需要，并已全面上线。客户可根据账户类型的不同购买一款或多款，并有终身领取或15年、20年、25年长期领取等领取方式可供选择。

太保方面建议：“从不同年龄段账户资产比例看，年轻阶段可根据自身风险承受能力与收入水平适当配置收益浮动型产品，但随着投保人年龄增长，应以收益确定与保底型等稳健产品为主，逐步锁定账户养老金储备水平，确保账户收益不出现大的波动。”

平安养老险获批的3款产品则包括了平安个人税收递延型养老年金保险A款、B1款、C款。产品区别主要在收益类型上，分别为收益确定型、收益保底型和收益浮动型，以满足不同投资风险偏好的客户需求。在税延额度内，三款产品可以自由组合，转换操作灵活便利。

此外，多数公司都承诺，参保人可根据其需求在几款产品之间进行转换。

科技优化参保体验

值得注意的是，《个人税收递延型商业养老保险业务管理暂行办法》中提及，鼓励保险公司综合运用各种销售渠道，特别是运用现代科技，通过移动互联网等模式开展销售和服务，简化业务流程，优化客户参保体验。

记者发现，已有多家公司积极响应这一政策。

泰康养老相关负责人表示，公司研发了专门的税延养老险计算器，客户只需简单输入年龄、月收入等信息，便可生成一份专属的税延养老保险计划书，直观体验税延养老保险产品的收益水平。

中国太保寿险副总经理郁华则表示，此次获批的税延养老保险产品除了为客户提供银保监示范条款规定的所有保障责任外，还将结合健康管理产品提供特色服务。在技术与服务准备方面，将移动互联网、人脸识别、税延计算器等技术创新与应用作为重要手段，以技术促服务，优化客户感受，精简操作流程与环节，为客户提供一站式、快捷的服务体验，实现税延养老保险产品买得到、算得清、服务好，确保国家政策普惠于民。

平安养老保险表示，未来，公司将把人脸识别、智能客服、移动投保等创新技术引入个人税延保险服务中，保障客户信息和资金的安全，操作流程方便快捷，提升消费者体验和获得感。