梅雨季出行别忘航班延误险

师诗靓

上海的梅雨季又近了。对于经常有出行需求的人来说，梅雨季常见的航班延误比天气本身更让人糟心。既然行程有变已成定局，不妨提前购置航班延误险，在经济上给自己一点补偿和安慰。

根据最新的《航班正常管理规定》，由于天气、突发事件、空中交通管制、安检以及旅客等不可抗力导致的航班延误或者取消，航空公司不承担相关费用。因此，一份合适的延误险显得尤为必要。

一般来说，常见的航班延误赔偿包含：不需购票的信用卡延误险赔偿、购票平台延误险赔偿、购票用信用卡延误险赔偿、单独购买的延误险赔偿等。

其中，最为便捷的自然是不需购票的信用卡延误赔偿，顾名思义，只需乘坐航班，不需用卡购票，持卡人只要乘机延误就都有赔偿。然而，这种权益一般存在于各行的高端卡之中，对于大多数人来说适用性并不广泛。而购票用信用卡延误赔偿，则相对门槛较低，但是不同信用卡对于赔偿金额和起赔时间的限制都不同，甚至有银行要求指定购票渠道，在选择具体使用哪张信用卡时不妨多作比较。

而购票平台的延误赔偿大多为平台与保险公司的合作产品，其本质与旅客单独购买的延误险没有太大的区别。

过去，常见的航空延误险起赔标准定在2小时的延误时间及以上，且理赔手续复杂，航延险常常被认为是“鸡肋”。但是随着科技手段的运用，越来越多的保险公司将起赔时间缩短至分钟，理赔流程更是实现全线上，在大大便利了旅客的同时，也进一步扩大了航延险市场。

不仅是理赔趋于便利化，如今的延误险购买流程也更加智能。当人们到达机场时，发现当天机场飞机有大面积延误的现象，想要购买机场延误险来保障自己的行程，但是这时候大部分保险公司提供的机场延误险都不能购买了，常见的机场延误险需要提前至少一天购买。而通过机场延误险小程序则可以在当天飞机计划起飞前15分钟进行购买，而且只需要微信操作即可，简单方便。