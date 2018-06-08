《剧院魅影》即将来华完成三大系列计划，莎拉·布莱曼出任选角评委-谁能成为她眼中的“中国魅影”

晨报记者 邱俪华

昨天下午，上海文广演艺集团与英国真正好集团在上海大剧院举行了“魅影中国计划”战略发布会。该计划包含了安德鲁·劳埃德·韦伯经典音乐剧《剧院魅影》在五年内进行“英文版中国巡演→寻找中国魅影→制作中文版音乐剧”的系列计划。发布会现场同时宣布，安德鲁·劳埃德·韦伯的另一部经典重磅作品《摇滚学校》将在2019年到访中国，并以上海为首演城市开启全国巡演，首演将在2019年2月在上海大剧院大剧场呈现。

《剧院魅影》作为韦伯名作此前曾两度来到中国——2004年在上海大剧院的演出是众多中国观众的音乐剧启蒙之一，而2014、2015年间的中国巡演再次在国内掀起了“魅影狂潮”。而此次的“魅影中国计划”包括《剧院魅影》中文版的制作和巡演，将在2020年回归上海大剧院，启动迄今为止最大规模的中国巡演，并将前往国内多个城市展开为期半年的巡演。随着原版巡演的启动，文广演艺也计划制作全国首个音乐剧选角电视节目，以电视选秀的方式呈现演员挖掘、培训、排练、表演的整个过程，并邀请在音乐剧、演唱、表演等各方面具备国际水准的导师担任评委，网罗全国优秀的音乐剧人才。通过这一选角节目脱颖而出的首位“中国魅影”，不仅将登上《剧院魅影》中文版的舞台，也将受邀前往伦敦西区或百老汇接受培训乃至获得登上原版《剧院魅影》舞台的机会。

令人惊喜的是，昨天，初代Christine的扮演者，英国著名女高音、音乐剧明星演员莎拉·布莱曼作为“中国魅影”选秀的首位评委，出席了昨天的发布会并接受了晨报记者的采访。

晨报记者对话莎拉·布莱曼

“职业生涯因为这部剧而充满惊喜”

新闻晨报：作为人们心目中的“月光女神”，音乐对你来说意味着什么？

莎拉·布莱曼：音乐和音乐剧对我来说是非常特殊的礼物，从我还是一个小女孩的时候就梦想的礼物。我觉得非常幸运，有一天我可以以表演和演唱为职业，这是一份总是能够给我带来新的挑战和许多机会的职业。

新闻晨报：作为《剧院魅影》初代Christine的扮演者，也是公认最令人难忘的Christine，能讲讲韦伯先生当年是怎么找到你的吗？

莎拉·布莱曼：《剧院魅影》 对我的职业生涯尤其是早期的职业生涯，有着非常重要的意义。它是如此深情而又复杂的爱情故事，在当时，还有谁能比韦伯更适合来写这个爱情故事呢？因为韦伯先生当时正坠入爱河，和一个年轻单纯又有一副好嗓子的舞蹈演员。很幸运，那个女孩就是我！

我记得在写《剧院魅影》的时候，韦伯常常坐在他英格兰的家中，对着钢琴喃喃自语，“我已经找到能和我的音乐剧完美匹配的 Christine 的声音，接下来的挑战就是要寻找那个可以扮演‘魅影’的人。”非常巧，我和喜剧演员Michael Crawford是同一个声乐老师，我就跟韦伯讲，Michael有着非常完美的适合音乐剧表演的嗓子，韦伯立刻去听了他的演唱，然后，《剧院魅影》 就诞生了。我和Michael作为这部戏的主角，开始了全新的音乐生涯，一路向前，我们的职业生涯因为这部音乐剧历史中珍宝般的作品而一路辉煌、充满惊喜。

新闻晨报：《剧院魅影》对你个人来说意味着什么？

莎拉·布莱曼：充满挑战，因为当你站在台上的那个瞬间，你不能退却，你也没有犯错的空间，你必须在那里，成为那个真正让观众信服的Christine。我演这个戏太多年太多遍了，对我来说，那个年轻的Christine 已经是我无法分割的一部分。

“他们会收获远超出想象的职业体验”

新闻晨报：能说说这次来中国寻找“中国魅影”的心情吗？

莎拉·布莱曼：今天很高兴来到上海，这个全世界最棒的城市之一，见到了很多老朋友，也很高兴能够成为寻找“中国魅影”的评委之一。这是一部神奇的作品，它开启并且推动了许多音乐剧演员的职业生涯，这也是我今天来这里的原因，我将和其他评委一起，寻找一位属于明天的音乐剧新星。未来，相信很多默默无闻的优秀的年轻人，将来到这里同台竞技，我会为他们每个人加油鼓劲。无论谁得到这个机会，我可以保证，他们会收获远超出他们想象的职业体验。

新闻晨报：作为初代 Chris－tine，你认为怎样的女演员才符合你的标准？

莎拉·布莱曼：天赋而自然的嗓音和演技，这是最基本的标准。另一个很重要的考量是，我要看她能否全情投入角色，是否能够用她的肢体和嗓音充分地体会和表达角色。此外，一个重要的元素是，她必须忠诚，对于这部戏和这个角色有着真正的热爱。当然，需要百分百的努力，她必须让所有的表演训练最终成为角色的一部分，能够自然地把人物呈现在舞台上，让观众信服。

新闻晨报：对“魅影”的标准呢？

莎拉·布莱曼：对于“魅影”来说，他必须具备一种角色表现能力，能够洞悉人性并且表达给观众。因为这本身就是一个非常复杂的角色，他的爱情，他的遭遇，他的天赋，他又必须向全世界隐藏自己。其实每一个观众都能在Christine和“魅影”身上找到与自己相似的部分，事实上，这也是我们在创作这部作品时花费大量时间和精力去讨论的问题，首先要把这两个活生生的人物展现在观众面前。