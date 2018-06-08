明星与粉丝 谁更被需要

朱美虹

昨天2018高考首日，上海卷作文以“被需要”为题，往小了写可以说说与父母、师友的关系，要拔高立意也可以谈谈社会国家，只是不知有多少考生“胆敢”在撰文时，回忆自己的追星心路，探讨偶像与我谁才是“被需要”的那一个？

00后也高考了。这一代人，是顶着“脑残”的负面评语长大的，他们的一些行径，让很多“老人”摇头表示看不懂：花几千块钱买一张演出票，搭“飞的”堵住登机口接机口办票柜台追星，网络刷屏闭眼吹捧自家“爱豆”听不得任何批评……有赖这些有钱有闲有爱的年轻人，中国的“粉丝经济”终于如烈火烹油般，呼啦一下起来了。

在计划经济时代，德艺双馨的老艺术家们喜欢恭维观众为自己的“衣食父母”，其实在那时候，他们编制在国营院团，拿的是工资住的是福利分房，并不直接靠观众养活，反倒是全国人民精神需求的对象。只有到了市场经济时代，观众的多寡才慢慢与他们的收入挂钩，称谓则衍变为粉丝与明星/偶像/爱豆。

明星与粉丝互利共生。起初，明星交出的是作品、收获的是劳务报酬，粉丝则付出时间金钱换回精神愉悦。王菲再时尚前卫，大家去演唱会还是为了听歌，这一时期双方的需要与被需要大致是平衡的。而到了“粉丝经济”时代，作品不再重要，偶像直接贩卖梦想与情感寄托，谁的流量大意味着谁的代言费、出场费更高。于是天平倾斜了，粉丝有了更多话语权，甚至可以决定偶像身边工作人员的去留，这时，偶像必然是得时刻“讨好”粉丝的，否则一旦“民意”一去不返，自身的商业价值便一落千丈——鹿晗便是活生生的例子，去年10月一条突然公开与关晓彤恋情的微博之后，多个代言悄悄被撤或不再续约，让他付出了惨重代价。

如今，身为一名粉丝，你应该昂起头来，坦然接受自己“被需要”的现状。你可以让那些流量偶像们意识到，粉丝的爱与不爱是善变的，从李易峰到易烊千玺再到蔡徐坤不过就是三五年（近一个月的百度指数数据显示，蔡徐坤热度已与鹿晗、TFBOYS等人相当，超过了吴亦凡、张艺兴、李易峰、杨洋等）。这样，他们应该会在自我膨胀、竭泽而渔时收敛一些吧？

未来，明星与粉丝的需求关系是否有可能会重返平衡？很难，除非人人都能理智思考并行动。其实，也不必过分担忧，年少痴狂人人有，待长大后见识过了世界，蓦然回首，面对自己曾经的追星路，也许不过一哂。