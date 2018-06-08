今年上海国际电影节开幕片《动物世界》讲述游轮生存战-“陷入绝境才是 真正考验人性的时刻”

晨报记者 陆乙尔

近日，上海国际电影节组委会公布，开幕影片为由韩延执导，李易峰、迈克尔·道格拉斯、周冬雨等主演的国产剧情片《动物世界》，影片将在6月16日电影节开幕当天以3D版本全球首映，并将于6月29日起在全球公映。从目前提前公开的40分钟正片片段反馈来看，这段在“命运号”游轮上发生的生死博弈得到了观众和媒体的好评，特效水平在水准之上，剧情也十分紧凑，扣人心弦。日前，几位主创接受晨报记者采访，分享台前幕后趣事。

导演韩延：穷途末路时的人性考验

《动物世界》改编自日本漫画《赌博默示录》，讲述了郑开司（李易峰饰）因被朋友欺骗而背负上数百万债务，面对重病的母亲和痴心等待的青梅竹马刘青（周冬雨饰），他决心登上“命运号”游轮，只要能在游轮上的纸牌游戏中获胜，他就能将债务一笔勾销顺利下船。然而游轮上的参与者都是亡命之徒，“动物本能”让真实的人性暴露无遗。

该片导演兼编剧韩延曾执导过吴彦祖和白百何主演的《滚蛋吧！肿瘤君》，这部成本并不高的国产喜剧爱情电影在2015年收获5.11亿元票房。这次，韩延想尝试一些年轻的、新的题材，“漫画原作和我刚毕业的心态特别吻合，刚毕业对这个世界不是很了解，突然间在一个很极端的环境下怎么生存下去，这就是影片的主题。”

片中，登船者们个个心怀鬼胎，在“没有束缚”的海上游轮上，“活下去”成了每个人的首要任务。韩延说，有一位作家曾说过“我从来不写没有到穷途末路的人”，这句话对他影响很深。“真到绝境里才是真正考验人性的时刻，到底是随波逐流还是坚持底线，影片最后我给出了自己的答案。”

主角郑开司的动物本能，也许体现在不仅他登船前的职业是在游乐城扮小丑，而且还时不时在脑海中将自己想象成“小丑侠”。韩延表示，原著的主人公没有情感也没有家庭背景，是一个有些玩世不恭的无赖。电影中该角色会更立体，比如在“小丑”这一部分增加了一些童年回忆的铺垫，“小丑看起来是一种病态的感觉，其实我想隐喻的是一种潜能。一开始郑开司有些排斥小丑的一面，但到最后这个他一直怕的东西，他的潜能，与他的现实生活完全融合在一起了。”

主演李易峰：想拍出能留下来的作品

影片主角郑开司是一个三四线城市的打工仔，受生活所迫，突然来到“动物世界”与形形色色的人展开“厮杀”，这样一个生活轨迹突变、内心戏颇多的角色对演员的要求并不低。

韩延表示，最初选角时有两个标准，一是年轻演员，二是“在我们生活的土地上长大的”，以便做本土化改编时在角色口音和细节上把握得更好，“李易峰是最能达到我的要求的”。《动物世界》制片人陈祉希则透露，李易峰差不多一年时间全用在了这部电影上，“影片因各种原因延迟了四个月开机，他就空下来等了四个月，后期剪片子也经常跟着导演一起看。”

对于这个花了很多心思的角色，李易峰毫不掩饰自己的偏爱，“我一直想演一个超级英雄，郑开司就是我们身边的超级英雄，有成长也有逆袭，这是一个很棒的人生轨迹。遇到这个角色，我是要好好珍惜的。”李易峰说，他很享受这段参与到电影中的时光，“绝大多数演员还是希望能做出好成绩，希望得到大家的认可，也希望自己可以拍出能留下来，无论多久都能让人想翻开来的作品。”