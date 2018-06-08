总比分3∶0领先　勇士抢到赛点-第四战骑士志在一搏

见习记者 吴文俊

在NBA季后赛历史中，总比分0∶3落后共出现过131次，但落后的球队无一逆转成功，因此在总决赛第三战骑士主场失守之后，本赛季的总冠军归属几乎已经没有了悬念。

2016年骑士曾经上演过总比分1∶3的惊天逆转，创造了前无古人的成就，但上赛季在0∶3落后的情况之下，骑士再难对勇士构成威胁，最终1∶4落败。

就勇士目前的健康和状态来看，卫冕冠军已经做好了迎接一切困难的准备，第三场比赛“水花兄弟”失准，尤其是库里，三分线外仅10投1中，但即便如此，杜兰特的适时爆发仍然让骑士顾此失彼。

虽然胜利的天平已经倾向勇士，但第四场总决赛的精彩程度仍然值得期待，对于骑士而言，“拒绝横扫”的信条会让他们迸发出不同的能量，而第四场极大可能是本赛季主场的最后一战，即便是为尊严而战，骑士也会在家门口拿出顽强的表现回馈球迷。而且在第三战中，骑士的表现已经明显回暖，队友能给到詹姆斯足够支援，防守端也能专注，这些对于骑士而言绝对是一则好消息。

总冠军失去悬念，人们也开始讨论哪位球员将捧得总决赛最有价值球员（FMVP）了。在前三个赛季的骑勇总决赛中，FMVP分别归属伊戈达拉、詹姆斯和杜兰特，勇士当家后卫库里尚未染指过这一荣誉。本次的总决赛系列赛前两场，库里的表现相当出色，第二场单场投中9记三分创造了总决赛单场三分新纪录，库里也攀升至FMVP榜的首位候选，然而第三场的低迷表现，似乎又会让库里与FMVP奖杯擦肩而过。

而一旦总决赛以如此态势落幕，连续两年难以阻击勇士的詹姆斯是否会做出他的“决定三”呢？目前已有多达七支球队被传希望引进詹姆斯，其中包括了人气颇高的火箭、76人，甚至有媒体爆料勇士也将在休赛期与詹姆斯会面，讨论加盟事宜。尽管总决赛还未落幕，但今夏的转会市场已经风起云涌。