德国一枝独秀 三强力拼出线

晨报记者 金 昊

作为上一届世界杯的冠军，德国队的签运还算不错。尽管同组的墨西哥、瑞典和韩国都不好对付，但贵为卫冕冠军，德国队的整体实力还是要高出其他球队一大截，唯一的疑问是他们能否在对手的重重阻击下顺利拿到小组头名。而对于其他三队来说，在整体实力差距不大的情况下，谁的状态更稳定，防守更稳固，或许就拥有更多的出线可能。

德国仍是大热门

在公布名单的那一刻，勒夫让不少人都惊掉了下巴，本赛季在曼城大放异彩的边锋萨内居然在最后时刻落选了大名单。

有舆论说，不带萨内这个决定会让勒夫承担不小的压力。但从近几年萨内在国家队的表现来看，这位纯左脚的边锋在国家队并未拿出在俱乐部时的表现，这也跟德国队更追求整体的打法有关。况且，在罗伊斯能够参赛的情况下，勒夫选择经验更为丰富的罗伊斯作为首发是必然的，而在替补人员方面，一个在防守端更为积极，在进攻端也能提供更多可能的布兰特也不会输给萨内。

去年的联合会杯上，德国队仅仅派出二队就已经把其他大洲的冠军赢了个遍，此番德国队全主力出战，实现卫冕是他们唯一的目标。但值得一提的是，现在的德国队队内气氛似乎并不稳固，除了“萨内落选”所带来的影响之外，此前基米希和吕迪格还曾在训练场上动了手，虽然现在双方已“化干戈为玉帛”，但大赛之前爆出这样不利于团结的消息，还是让人为德国队捏了一把汗。

瑞典进入上升期

在世界杯总战绩积分排行榜上，瑞典是排名前十的球队中仅有的没有拿过世界杯冠军的两支球队之一（另一个名额归属荷兰）。从这个角度上来说，瑞典在国际足坛也算得上是个“准强队”。但这届世界杯，他们却不被看好，原因自然是他们的头号球星伊布没有参赛。

2016年欧锦赛后，伊布和谢尔斯特伦、伊萨克森三人退出了国家队，这也让本就星光黯淡的瑞典队显得更加“平民化”。世预赛阶段，和法国、荷兰、保加利亚、卢森堡和白俄罗斯分在同一个小组，瑞典队其实并不算抽了个好签。但出乎意料的是，瑞典队最终挤掉荷兰，以小组第二的成绩获得参加附加赛的资格。附加赛面对意大利，瑞典人凭借两回合稳定的发挥，成功搭上前往俄罗斯世界杯的末班车。

以福斯贝里、格兰奎斯特、林德洛夫为首的新一代瑞典队在新帅安德森的带领下踢得更为整体，在这届世界杯，处于上升期的瑞典队，或许会给大家带来惊喜。

墨韩两强各有麻烦

这几天，墨西哥队部分队员又干了件让大家大跌眼镜的事：在上周末与苏格兰的热身赛后，墨西哥队员在墨西哥城的一个社区的豪宅中开了狂欢派对，一直嗨到了第二天凌晨4点。值得一提的是，派对中出现了30名女郎，墨西哥队等多名主力都参与到了这场派对中。

更加出人意料的是，墨西哥足协并不会处罚这些队员。墨西哥足球秘书长吉列尔莫坎表示：“事实上，我们不喜欢球员做某些事情，但他们没有错过任何训练或者是记者会。我们需要就事论事，我不会批评这些球员，这是他们个人的决定，他们有权支配自己的休闲时间。”尽管墨西哥以前也没少干这些事儿，但大战之前还在“寻欢作乐”，这实在让人没法想象他们将以怎样的状态来迎接世界杯。

相比墨西哥队，韩国队倒是没有这么多“场外绯闻”。但在这个小组中，韩国队的整体实力是最差的，这也就意味着“太极虎”想要获得出线资格，必须从第一场开始就拿出“玩命”的架势。