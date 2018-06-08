西班牙新内阁女性顶起“大半个天”-17名大臣中11人为女性,关键部门均由女大臣执掌

陈 丹（新华社专特稿）

西班牙首相佩德罗·桑切斯6日发布新内阁名单，17名大臣中11人为女性，是西班牙历史上女大臣比例最高的一届政府。

“（新内阁）支持性别平等，”桑切斯说，“所有人具备高素质和担任公职的使命感，体现西班牙最好的一面。”

新一届政府由17个部门组成，比上届政府多4个，增设科学、创新和大学事务部，生态转型部，教育和职业培训部，领土政策和公共职能部。

经济、财政、国防等关键部门均由女大臣执掌。桑切斯说，这是40年来内阁女大臣人数首次超过男性。

前文化部大臣、宪法法律专家玛利亚·卡门·卡尔沃出任副首相兼平等部大臣； 经济和企业部大臣由2014年起任欧洲联盟委员会预算部主任的纳迪娅·卡尔维尼奥担任；加丽塔·罗夫莱斯和玛利亚·赫苏斯·蒙特罗分别出任国防和财政大臣。

桑切斯自称女权主义者，认为新内阁显现今年3月8日女权主义活动给西班牙带来的变化，标志西班牙社会“之前和之后”的状态。全国大约500万女性在那一天罢工，反对薪酬不平等和性别暴力。

桑切斯从各行各业招揽人才入阁。比如，前宇航员佩德罗·杜克是内阁又一亮点，出任科学、创新和大学事务部大臣。

桑切斯在电视讲话中把欧洲誉为“我们的新家园”，说新内阁成员以“现代化、亲欧的进步社会”为共同愿景。他的“女权主义内阁”与以男大臣为主的人民党政府形成鲜明对比。