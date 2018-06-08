伊朗“揭幕”离心机生产新设施-称留给欧洲“挽救”伊核协议的时间只剩“几星期”

郑昊宁（新华社专特稿）

伊朗原子能组织主席阿里·阿克巴尔·萨利希6日“揭幕”纳坦兹核工厂新一代铀浓缩离心机生产设施。同一天，法国呼吁伊朗勿跨“红线”。伊朗驻国际原子能机构代表说，留给欧洲国家“挽救”伊核协议的时间只剩“几星期”。

伊朗国家电视台6日晚播出对萨利希的采访。画面显示，萨利希访问位于首都德黑兰以南大约250公里处的纳坦兹核工厂，与工作人员交谈；多间办公室内陈列多件设备。

按照萨利希的说法，新设施建造早于2015年、即伊核协议达成那一年。

他告诉记者，伊朗最高领袖哈梅内伊4日指示原子能机构就提高铀浓缩能力作准备，这处设施在48小时内就进入待命状态，“我们希望新设施一个月内能够完成（运行）准备。”

在萨利希看来，“测试每一代离心机需要8至10年”，大规模量产新一代离心机需要数年才能实现。

伊朗5日通知国际原子能机构，将增强铀浓缩能力，包括当天启动提高制备六氟化铀能力的程序。按照伊朗的说法，这些举措不违反伊核协议。

路透社报道，伊方最新举动向西方传递强烈信号，即不会屈从外部压力。

面对伊方“决心”，法国外交部长让－伊夫·勒德里昂6日在首都巴黎说，伊方近期一系列举动虽然没有违反伊核协议，但“玩弄红线通常是危险的（做法）”。

当天早些时候，伊朗驻国际原子能机构代表礼萨·纳杰菲在奥地利首都维也纳告诉媒体记者，留给欧洲的时间不多，“几个星期就是几个星期，不是几个月”。

按照纳杰菲的说法，“不要指望伊朗采取更多自愿措施”，伊朗自我克制并非没有限度。他同时强调，伊方现阶段不会重新启动任何违反伊核协议的活动，一些措施“只是准备工作”。

针对伊朗计划提高铀浓缩能力的媒体报道，美国国务卿迈克·蓬佩奥6日在社交媒体“推特”留言，说“我们不会允许伊朗发展核武器，伊朗知道我们的决心”。

电视采访中，萨利希被问及如何看待蓬佩奥上月要求伊朗停止所有铀浓缩活动，他回答：“那个男人始终自说自话。”