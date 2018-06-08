七国集团首脑会议今日举行，贸易争端料主导峰会议程-G7峰会上特朗普恐遭六国首脑“围攻”

闫 洁（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普政府挑起贸易战让西方盟友怨声载道，势必在8日开始的七国集团(G7)首脑会议上触发激烈交锋。

法国、德国和加拿大领导人在峰会前夕加紧磋商如何应对美方贸易政策，明确支持多边主义体系，而美国白宫国家经济委员会主任拉里·库德洛说，特朗普在峰会期间不会退让。

法加德合力抱团

今年七国集团首脑会议原本可能聚焦就业、安全、全球海洋治理等议题，但一些官员预计，贸易争端将主导峰会议程。

七国集团由加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国组成。特朗普3月以“威胁美国国家安全”为由，对进口钢铁和铝产品分别加征25%和10%的关税，对欧洲联盟、加拿大、墨西哥等经济体给予有条件豁免。由于白宫不满墨、加和欧盟在贸易谈判中不肯让步，决定不再延长豁免期，新关税政策6月1日起对墨、加和欧盟生效，三方则拟定对美产品开征报复性关税。

加拿大总理贾斯廷·特鲁多近期分别与德国总理安格拉·默克尔、法国总统埃马纽埃尔·马克龙通电话，就应对美方贸易政策协调立场。特鲁多和默克尔重申，双方致力于推动“开放、以规则为依据的国际贸易”；特鲁多与马克龙在一份声明中说，双方“支持以强健、负责任、透明的多边主义体系应对全球挑战”。

特鲁多6日说，今年七国集团峰会难免有“坦率、艰难的讨论”，尤其是与特朗普涉及关税议题。“世界经济秩序正承受压力和攻击，”加拿大国际贸易部长弗朗索瓦－菲利普·尚帕涅说，“我们必须继续团结一致，因为在一个没有规则的世界里谁都成不了赢家。”

特朗普无意让步

美联社报道，美国先前退出巴黎气候协定和伊朗核问题全面协议招致西方盟友不满，特朗普政府加征钢铝关税让美国愈发陷入孤立，恐在峰会期间受到冷遇。

面对盟友不满，白宫国家经济委员会主任库德洛6日说，特朗普愿意出席峰会，但“面对那些艰难议题时将泰然自若”。

库德洛说，特朗普在峰会期间将分别与特鲁多和马克龙会晤，“他坚持他的立场，打算与他们谈谈”。库德洛极力试图淡化美国与西方盟友因关税争执陷入孤立的现状，称“那更像是家庭成员之间的争吵，能够解决”，但法国总统府一名官员披露，美国以外的6个成员国已就峰会即将讨论的主要议题统一立场。

两名不愿公开身份的消息人士告诉路透社，由于美国与其他6国分歧巨大，各国筹备峰会的高级官员打算在峰会召开前夜增开一场会议，以寻求共识。

G7峰会闭幕时通常由东道国发表一份公报，显示各方就某些议题达成一致。但这两名消息人士说，本届峰会东道国加拿大不打算这么做，而改由特鲁多发表一份总结峰会期间各方会谈的声明，暗示美国与盟友这次围绕贸易议题的交锋可能无果而终。

盟友态度有变化？

美联社报道，过去一年多，美国的西方盟友一直试图与特朗普政府搞好关系，但越来越多的不满和批评似乎显示盟友对美方的态度正发生微妙变化。

美国智库布鲁金斯学会高级研究员托马斯·赖特说，特朗普执政一年多时间里，西方盟友试图与特朗普建立密切关系，尽量避免对他提出批评，然而“过去几个月，他们似乎感到这种友好方式没有产生任何效果，让他们一无所获”。

美国智库外交学会高级研究员爱德华·奥尔登说，美国以“威胁国家安全”为由对加拿大钢铝产品加征关税“冒犯了加拿大民众”，可能导致两国关系跌至数十年来的最低点。