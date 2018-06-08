法国司法部长称从现在起至2019年，将有450名极端分子刑满释放-恐怖分子出狱潮来临，法安全受威胁

晨报记者 徐惠芬 综合报道

自2015年11月遭受多起恐怖袭击以来，法国的安全形势一直备受外界关注。现在，随着恐怖分子出狱潮的来临，法国安全再次面临重大挑战。据法国司法部长妮可尔·贝卢贝6日接受媒体采访时透露，从现在起至2019年，将有450名极端分子刑满释放。

不少人在监狱中走向极端

据《欧洲时报》6日报道，这450名伊斯兰极端分子主要来自两大群体：入狱前就已经走上宗教极端化道路的，以及在监狱内受他人影响成为极端分子的。

目前，法国有近500名伊斯兰恐怖分子犯人，主要分为四大类：返回法国的“圣战”分子、参加“圣战”被阻拦者、为极端组织提供资金和后勤支持者，以及恐袭计划策划参与者。据法国《巴黎人报》报道，他们大多是20到30岁之间的男性，平均被判5年监禁。

这些伊斯兰恐怖分子犯人中，有20人今年刑满出狱，另有30人明年出狱。

另外，有1000多人虽然是因普通刑事罪行入狱的，但在监狱里走上了极端化道路，其中30%的人将在2019年出狱。

统计表明，不少年轻人在监狱服刑期间走上激进化道路，有意见就此认为，坐牢并不是消除伊斯兰极端思想的解决之道，甚至起到了相反的作用。法国最高反恐检察官弗朗索瓦·莫兰称，从某种意义上讲，法国监狱成为伊斯兰极端分子的“孵化器”。

为了防止极端思想蔓延，法国总理菲利普稍早前公布了一项包含60条措施的新计划，其中就包括把极端的恐怖分子与普通犯人分开，单独羁押。

法国政府不会放松警惕

法国最高反恐检察官弗朗索瓦·莫兰宣称，这450名伊斯兰极端分子出狱，将对法国安全构成“重大威胁”。

比如，法国南部小城沙托雷纳尔一个18岁的年轻人于2016年被捕，将在2019年被释放。他曾在加密社交网络发布过恐袭威胁信息——“我不会离开这儿，我有其它计划。我了解这座城市，而且我有料，知道在什么时候(行动)。不要担心，我没必要去买(武器)，我都有。”

不过，专家认为，曾在伊拉克和叙利亚战场作战后回到法国的“圣战”分子，才是最令人担忧的，因为他们能够使用枪支，知道如何发展“下线”，此外“战斗者”这一身份能为他们赢得“荣光”，在系统内受到尊重。

就此，法国司法部长贝卢贝接受法国媒体采访时表示，一直以来，法国政府都对这些人进行密切跟踪，即使出狱后，政府也不会放松警惕，届时情报部门将发挥重要作用。

法国近几年激进分子猛增

近年来，欧洲多个国家频频发生恐怖主义袭击，而法国无疑是恐怖分子青睐的目标之一。这也与近几年在法激进分子人数大幅增长有关。

数据显示，从2015年至2017年，在法激进分子人数增加约60%。

法国《费加罗报》援引《预防恐怖主义和激进主义报告文件》报道，2017年年中，法国约1.8万人被当局列为“潜在激进分子”，其中26%为女性，超过16%为未成年人。而在2015年，该数值为1.14万。

其中不少激进分子并不是从其他国家“输入”的，而是本土的。有分析指出，在欧盟境内的欧洲籍恐怖分子已成为一大威胁，而法国是欧洲国家中该问题最凸出的国家之一。许多曾经前往伊拉克和叙利亚的法国“圣战分子”已经回到了法国，他们不仅有斗争经验，也更容易消除心理障碍，随时随地为发动新的恐怖袭击做准备。

4月，法国安全部门还确认416名法国人向极端组织“伊斯兰国”捐款。

按照法国最高反恐检察官弗朗索瓦·莫兰的说法，这些资金大多由在土耳其和利比亚的320名筹款人转给武装分子。

法国方面担心，那些资金已经从叙利亚和伊拉克被转至他处，可能用于重建“伊斯兰国”。这名官员说，极端组织“非常擅长使用复杂手段四处转移财政资源”。