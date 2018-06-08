梅雨季将迎白蚁高发期的最高峰　有小区公共区域出现白蚁“没人处理”-小区绿化出现白蚁该由谁来管？

晨报记者 潘 文

近日，有市民反映，杨浦区的海杨公寓小区绿化处飞出大量白蚁，尤其是在闷热潮湿的晚上，路灯下会聚集大量白蚁，不少居民因此不敢开窗。对此，小区的物业管理公司表示白蚁由居委会管理，居委会则表示小区公共区域应由物业管理。

每年3月至7月，是白蚁出飞的高发期。一旦小区公共区域出现白蚁，到底应该由谁来管理呢？

物业居委会都说“对方管”

据海杨公寓的居民反映，该小区在年初时修剪了绿化，修剪掉的树枝一直堆在一块公共绿化地内，没有清理。“前几年都未看到过白蚁，但在今年5月底的一天晚上，我回家的时候发现路灯下有大量白蚁在飞，还有15楼的住户说白蚁也飞上去了。我家的楼层比较低，白蚁多的时候都不敢开窗。”几天前，有居民找到居委会反映白蚁情况，居委会工作人员表示居委会没有费用可用于找专业的灭蚁企业。

昨日，记者前往该小区了解情况，发现在一个垃圾处理站旁边的绿化带里，堆放着不少枯枝烂木，部分枯木上还有一些疑似白蚁蛀蚀的痕迹。据了解，白蚁喜湿怕冷、喜温怕涝、喜暗怕光，故很难在白天看到白蚁出飞，傍晚时分则活跃度最高。

小区绿化属于小区的公共区域，一般由小区物业公司或业委会负责管理。记者从海杨公寓的居委会了解到，该小区的业委会已解散，目前有一家物业公司在管理。物业公司工作人员表示，“小区绿化是我们管理，但白蚁应该是居委会管。绿化上面有虫我们是不管的，绿化养护是修剪绿化、除草等。之后我们会去问下绿化工是否有药水，让他喷一下，但他们的药水不一定有用。”

居委会工作人员则表示，“小区公共区域肯定是物业管理的，如果没有物业的话是街道管，我们可以联系街道。”

不同物业公司处理也不同

记者了解到，海杨公寓隔壁的小区浦江风景苑内近日也出现了大量白蚁。该小区的物业管理公司接到居民反映的情况后，立即找了专业的白蚁防治企业过来灭蚁。

“5月30日，有业主反映小区绿化有白蚁飞出，随后我们就预约了灭蚁公司第二天下午过来查看，灭蚁工作人员在一棵樱树树干处发现了白蚁，部分白蚁还没有长翅，工作人员第一时间进行了消杀。为了缓解居民的恐慌，我们请灭蚁人员去居民家里讲解了相关的防白蚁知识，教他们如何辨别‘家中的白蚁是否是外面飞进来的’。几天后，再次接到居民反映，发现了大量白蚁，我们又找来了灭蚁专业人员，继续消杀。最近几天我们一直在进行防治白蚁的工作，相关费用会由物业来出。”浦江风景苑小区的物业管理公司工作人员表示。

该工作人员还介绍说：“小区公共区域由物业公司管理，但管理规定里不会具体说明出现白蚁归谁管，我们公司管理的小区是由我们物业公司来管。”

小区绿化处出现白蚁，到底应该由谁来管理呢？上海市物业管理事务中心发布的信息显示，商品房或售后公房的自用部位费用由单个业主自己承担，共用部位如大堂、电梯、小区绿化等发现白蚁，费用由相关业主共同承担，可动用房屋维修基金。实际操作中，有物业公司的，居民可以报物业公司；若既无物业公司，也未成立业主大会的，可报居委会或当地房管办事处协调。公房的自用部位或公用部位一旦发现白蚁，由公房约定的白蚁防治企业进行灭蚁服务，费用由公房产权人承担，但承租人自行搭建、装修部分除外。

今年白蚁高发期比去年提前几天

每年春夏雨后闷热时，大量长翅繁殖蚁会从蚁巢中飞出。一旦在绿化带、楼道等公共区域发现白蚁出飞痕迹，应该及时请专业的灭蚁师傅进行处理，否则很容易飞入居民家中，造成损害。防治白蚁的业内人士表示，发现大量白蚁出飞后，要妥善保护好蚁害现场，不要随意搬动已受到白蚁危害的物品，以免破坏白蚁的蚁路、蚁巢、排泄物等，更不要使用家庭用卫生杀虫剂去喷洒，也不能用火烧，盲目地自行消杀只会惊扰白蚁，使其四处逃匿，扩大危害范围。

记者从徐房绿化白蚁防治中心了解到，据初步统计，5月17日是今年白蚁高发期的开始，灭蚁订单开始增多，但和去年相比订单量有所下降。从进入高发期到目前为止，徐房绿化白蚁防治中心已经接到了120单左右，去年同一时期接到了200单左右。

徐房绿化白蚁防治中心副主任张盛琦介绍说：“今年的白蚁高发期比去年提前了几天，去年大概是从5月20日开始的。主要是因为前段时间天气比较闷热潮湿，出现了一批出飞的白蚁，目前最高峰还没有到来。建议树枝、建筑垃圾等不要随意堆放，很容易滋生或者引来白蚁。”

最近，张盛琦接到了襄阳南路附近的一份灭蚁订单，到现场后发现一个常年不打开的壁橱内出现了大量白蚁，里面的木柜和衣物全被白蚁蛀蚀掉了，居民看到有白蚁出飞后才发现壁橱被白蚁“侵占”了。

张盛琦介绍说：“很多居民都是看到有白蚁出飞后，才发现自己家里被白蚁侵蚀了，这时候往往蛀蚀情况已经比较严重。要想不出现白蚁，房屋一定要做好通风措施，尤其是砖木结构的老房子，无论是否有人居住，都应经常开窗通风、降温除湿。一旦在家中发现白蚁，应先判断白蚁是家里飞出来的还是外面飞进来的。如果是少量的几只、十几只，一般是外面飞进来的，应赶紧关好门窗，用盛水的盆放在灯下，使飞舞的白蚁跌入水中淹死，或用家庭用卫生杀虫剂消灭，然后把家里打扫干净即可。如果是家里飞出来的，应及时联系白蚁防治企业，让专业技术人员上门处理。”

此外，要经常打扫，消除一切能诱集白蚁的垃圾废品，楼梯及阴暗角落不堆放杂物，室外场地尽量不堆集枯枝、废弃物或建筑木材等。上海即将进入白蚁高发的梅雨季节，如果发现大量白蚁，市民可通过上海住宅物业网、962121上海物业服务热线和上海物业APP寻找合适的白蚁防治单位上门服务。