营养儿保专家齐聚石家庄 共议婴幼儿喂养胃肠道舒适性

“洁净的牧场，现代化的生产线，严谨的流程，让我们对国产的奶粉再次充满了信心，也感受到了铸造国货精品的力量。”安徽省合肥市妇幼保健计划生育服务中心儿童保健科副主任王燕，在参观君乐宝的牧场和奶粉生产车间后表示，“目前国产奶粉质量已经非常不错，将来生育二胎，我也一定会选择国产奶粉！”

6月3日，中国营养学会-君乐宝婴幼儿营养合作研发中心专家研讨会在河北石家庄召开。来自中国营养学会、中国疾病预防控制中心、北京协和医院、北京妇产医院等20多家单位的妇幼营养学、儿童保健学、健康教育学等相关学科的专家，与君乐宝的研发人员一起，对促进婴幼儿喂养胃肠道舒适性的策略进行了充分讨论。研讨会由中国营养学会妇幼营养分会主任委员、南京医科大学公共卫生学院妇幼保健学系主任汪之顼教授主持。

专家指出，生命早期千日是一生健康的关键窗口期。由于婴幼儿的消化系统尚未发育完善，配方奶中的蛋白质、乳糖和脂类三大关键营养素的状况，可能是引起消化道不适的部分因素，表现为频繁溢奶、过度哭闹、排便问题等。

君乐宝舒适成长系列奶粉在合作研发中心的帮助下，综合国内外多家科研机构合作的研发成果，在配方设计上采用部分水解蛋白质代替部分乳蛋白，有利于帮助和促进蛋白质吸收；添加OPO结构油脂，调整脂肪酸结构更接近母乳，可减少便秘、促进骨骼发育；添加低聚糖有利于婴儿建立良好的肠道微生态，促进肠道蠕动，改善肠道内环境，以全面促进婴幼儿的消化吸收，实现让宝宝舒适成长。

5月，君乐宝奶粉斩获世界食品品质评鉴大会金奖，君乐宝在国际权威质量评定组织B.I.D（Business Initiative Directions）举办的2018年度IQS质量峰会上，作为唯一一家中国企业荣获“国际质量管理卓越和创新钻石奖”，展示出中国奶业比肩国际的质量水准。

君乐宝乳业集团副总裁、奶粉事业部总经理刘森淼介绍，今年1-4月君乐宝奶粉销售额超过15亿元，在规模品牌中蝉联增长冠军。据统计，每天选择君乐宝婴幼儿奶粉的消费者已超过130万。君乐宝奶粉还销往香港、澳门市场，赢得了更多消费者的选择和信赖。

山东大学附属千佛山医院儿童保健科李燕主任表示，国内企业在奶牛养殖、奶粉生产等方面，达到了国际化水平。现在家长对婴幼儿喂养的营养需求非常高，往往通过各种渠道从国外购买昂贵的奶粉，其实贵的奶粉不一定是合适的奶粉，应选择合适的奶粉，按照正确的方法喂养。

“今天我们已经进入了‘以质取胜’的新时代，”中国营养学会名誉理事、中国疾病预防控制中心营养健康所翟凤英教授指出，婴幼儿营养合作研发中心将进一步突出学科引领，在婴幼儿科学喂养等领域形成优势，为培育优质产品提供强有力的支持，让宝宝舒适成长。

(李悠然）