全面构建夏季火灾防控屏障-奉贤列“四份清单”整治重点火灾隐患

晨报记者 倪 冬

今年以来，奉贤区消防支队以贯彻《消防安全责任制实施办法》为契机，全面构建夏季火灾防控屏障，全力做好全区社会面火灾防控工作。

截至5月30日，区消防部门共接警1004起，抢救被困人员43人，疏散人员21人，抢救财产价值591.7万元。同比去年，接警起数下降了11.23%，直接财产损失下降88.19%。

全面排查区域火灾隐患

结合“大调研”工作，年初区委主要领导专程调研全区消防工作；区政府主要领导带队实地调研了老旧居民小区消防安全现状，要求结合年度实事工程，优先解决10个老旧小区消防设施改造。

分管消防的区领导带队调研了奉城建材市场火灾隐患，要求把该市场列为区级重大火灾隐患挂牌督办。

在年度消防工作会议上，以消防工作刚性任务的形式，积极部署各街镇结合区域隐患治理和消防安全形势，在年内至少完成1处重点区域消防安全专项评估。同时，区消防委制发区域重点火灾隐患（单位）专项排查通知，要求各街镇对区域的火灾隐患进行全面排查。截至目前，奉浦街道41家重点单位、杭州湾开发区255家企业已率先完成第三方专业机构“诊断式”评估全覆盖。

支队还专门成立了重点隐患整治小组，列出“四份清单”，即问题清单、隐患清单、责任清单、整改时限清单，协调跟踪市、区两级重点隐患整治工作。截至5月底，全区20处重点督办区域已完成整改11处。

汇聚力量织密“防护网”

今年以来，区消防支队积极将消防安全相关内容融入全区“和美楼组（村居）”、“美丽家园”、“百路整治”、消防平安社区（村庄）建设，在群租、沿街门面、小区消防治理、高层整治方面持续发力，组织房管、规土等7个委办局、各街镇和派出所召开创建工作研讨会，并形成推进分工会议纪要。

与此同时，积极对接区网格中心，将9条易识别的公共场所消防隐患纳入城市管理网格中心“联动贤城”微信举报平台：只要1条举报属实且参与回访，即可获得5元微信红包奖励。支队还建立了以“委办局、派出所、村居”为主干的“树状”层级微信工作群，方便隐患抄告、过程跟踪和成效督办。截至5月底，各街镇、委办局，累计检查各类社会单位8241家，督改各类隐患15682处，排查“三合一”1256家。

为规范村民自建出租房的消防安全，区政府印发了《关于村民自建出租房“八个禁止”的公告》，“禁止将地下、半地下、违章建筑出租供人员居住，禁止在外窗安装影响逃生的铁栅栏等障碍物……”

加强隐患场所监督执法

根据《消防安全责任制实施办法》，奉贤区优化修订了区消防委年度消防工作考评实施细则，加大隐患治理推进和火灾在年度考评中的比重，下一步拟提请区政府常务会审议《奉贤区消防重点隐患点位整治考评办法》，结合属地实际，从政府层面进一步明确街镇和职能部门开展消防重点隐患治理的职责，同时从四个层面开展《消防安全责任制实施办法》宣贯。截至目前，街镇、居村书记（主任）和重点单位负责人已完成全覆盖，累计840余人。同时，进一步强化监督执法，修订派出所考评细则，加强对人密场所、厂中厂、散布在村组中的零星企业以及农村自建房居改非的监督检查和执法比重，重点加强对村（居）小作坊、小网店等小型单位及居住出租房等极易发生“小火亡人”火灾事故的场所的监督执法。

消防部门还联合各属地街镇采取进工地、进校园、进社区等方式相继开展了“三合一”、电动自行车、高层建筑、电气火灾专项宣传，强化对农村地区、外来务工人员、老人、儿童等弱势群体的针对性消防宣传，期间累计印发海报等各类宣传资料20.7万份，签订告知书8.6万份。

同时，进一步提高消防培训的形式和质量，加强党政领导、行业部门、居村“两委”负责人（安全干部）、网格员和消防安全经理人、高层居住建筑楼组长以及消控室值班操作人员、微型消防站站长等9类人群消防培训。截至5月底，累计完成各类培训1600余人。今年6、7月份，还将集中组织开展消防安全责任制和分岗位培训2000余人。