“阿文夜市”重开 证有了油条没了-改做面条、馄饨等蒸煮类小吃

晨报记者 徐妍斐

去年12月，晨报报道了闻名沪上的网红夜宵“阿文夜市豆浆油条”因缺证停业。半年后，最近有网友发现，“阿文夜市豆浆”又原址重开了，这一次，没有了“油条”。重新开张的店有了食品经营许可证，店堂内干净敞亮，服务员们穿着统一的制服，完全变身为一家正规的小吃店。

封闭临潼路一侧民居面积

昨天，记者来到霍山路，看到了重新开张的“阿文夜市豆浆”，这回，店招上的“油条”两字没了，取而代之的是“面条、馄饨”。店面仍然24小时营业，入门的玻璃窗上贴着“内设空调 冷气开放”的字样，在旁边的窗上贴着招聘信息，包括需要服务员、收银员、切配、面条馄饨师傅等等。

去年记者走访这家店时，它在霍山路和临潼路两面都有售卖窗口，这是由于“阿文夜市”此前因生意很好而扩大经营，吞并了旁边的水果、手机店铺。后来，虹口区市场监管局确认，位于霍山路203号-209号的“阿文夜市豆浆油条店”无《食品经营许可证》，仅有营业执照，是没有餐饮资质许可的。当时，虹口区市场监管局依法予以查处，责令其停止经营，并宣布会同街道等相关部门根据“四违一乱”整治工作计划，对该区域的违法经营情况开展综合整治。

昨天，该店负责人许先生告诉记者，此前由于店内扩张使用的临潼路一侧的民居属于非商业用房，因此对整家店的房屋性质造成了阻碍，而现在已将临潼路一侧的店铺完全封闭，只在霍山路一侧原本就属于商业用房的区域经营，因此房屋性质就“过关”了。后来又根据办证要求，对后厨进行了全面整改。

去年停业时，可以见到“阿文夜市”临潼路一侧环境堪忧，窄窄的人行道和沿街地面湿润有油污，下水口外干涸着发白的凝固油脂。不过，在这一侧店铺被封闭后，如今这里的地面已是非常干净整洁。

进入门内，整体白色的装修风格让店堂看起来开阔干净，服务人员穿着统一的写有“阿文”字样的工作服。左手边是收银台，墙上贴着很大一张价目表：香酥烧饼4元、鲜肉小馄饨8元、荠菜鲜肉大馄饨10元、阿文小笼10元、稀饭4元、咸豆浆5元、牛肉面20元……在各种各样的小吃种类中，有一些被粘纸贴掉了表示停止供应，从粘纸边上露出来的字样可以判断，是一些油炸产品。

许先生表示，重新开店后，“阿文夜市”已经不再供应油条等油烟污染较大的产品，而增加了面条、馄饨等蒸煮类产品，不再像过去那样会对周围环境产生影响。

以往的网红痕迹没有了

在价目表边，则是张贴着监管部门发放的蓝色的“食品安全监督信息公示栏”，上面公示着营业执照、食品经营许可证、食品安全承诺书、食品安全管理制度等信息。监督检查结果则为代表一般的“平脸”，说明店内的经营管理和后厨操作尚有改善的空间。

这张显示5月16日由北外滩市场监督管理所发放的食品经营许可证，经营者名称为上海弘业酒店管理有限公司，主题业态为餐饮服务经营者（小型饭店），经营项目为糕点类食品制售（蒸煮类糕点）。在店内吃面条的消费者李先生表示，他感觉重新开张后的“阿文夜市”的小吃价格合理、种类丰富，口味也是老味道，但是客人没有过去那么多了。负责人许先生则表示，由于店重新开张不久，目前客流不如过去，但也在慢慢增加，接下来会靠规范经营重新获得市民的青睐。

记者注意到，过去“阿文夜市”曾走鼓励微博、朋友圈签到转发的网红路线，也在店外墙上特别标出夜间的营业时间，强调夜宵特色。而此次重新开张后的“阿文夜市”则显得很低调，不仅没有任何“网红”痕迹，也淡化了夜宵色彩。