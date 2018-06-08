大境中学尝试高三英语分层走班-同样程度的学生归类，老师有针对性教学　帮助更多学生合理选择外语二考

晨报记者 李星言 徐斌忠

今天下午3点，今年高考的外语科目开考。一小部分上海学生的秋季高考在昨天画上句号，因为这些学生根据自己的情况，提前做了选择，放弃了外语二考。

今年也是上海新高考改革的第二年，对绝大多数高三学生来说，已经习惯了过去三年的“小三门”（注：指政治、历史、地理、物理、生物、化学6选3的选考科目）走班上课。而大境中学的学生，却在过去的一年里，也对英语学科尝试进行分层走班上课。

不同分段学生难兼顾

“这个学期我们尝试在高三英语学科进行分层走班教学，在本学期的区模拟考中取得不错的成绩，希望这次同学们在英语高考上发挥出色。”大境中学高三年级组长、英语教师李芳说。今天步入高考考场的大境中学高考生，在备战的高三下半学期里，通过英语走班，学生的英语学习水平有了不同程度的提高。

原本该校和大多数学校一样，只是“小三门”实行走班，但校长卢起升提出了一个大胆的想法：高三年级第二学期是否可以在英语学科中根据学生的程度进行分层走班。

走班的目的，是为了更加有效地应对英语二考，期望有更多的学生可以选择放弃外语二考。据悉，大境中学有一位学生，通过合理的生涯规划和综合素质提升，已经被复旦大学预录取，他觉得英语一考已经达到了预期，而放弃英语二考，主攻其它学科。

为什么要尝试高三英语学科分层走班？动力何在？校长卢起升介绍，去年高考结束后，学校对学生英语一考、二考成绩进行数据统计和分析，想了解究竟有多少学生英语二考的成绩比一考好？数据比较显示，56%的学生英语成绩比一考分数更高，44%的学生分数反而降低了。

同时，学校进一步分析，到底哪一段分数提升多，哪一段提升少？研究发现，该校学生在120分-135分，分数提高是最慢的，二考分数降低人数相对较多，而100分左右提升更大一些。

“平时基本能在120分以上的同学，基础不错，更需要分项能力的具体提高，争取冲到130；但一些基础薄弱的同学，更需要老师进行基础能力的指导，提高卷面基本分值，争取达到100分以上。这两类学生的需求是不同的，如果在同一个课堂里，老师很难兼顾，但如果把同样程度的学生分别归类，让老师针对同一个程度进行有针对性的教学，很可能这些学生的英语能力会在短期内得到更大的提升。”

分层走班效果很明显

经过半学期的分层走班，在高三一模到二模考试期间，有效控制了120-135分这个分数段学生的分数下降。老师发现对绝大多数学生来说，英语学习水平有了不同程度的提高，分层走班课有效果，方法是对的。

从1月份的英语一考，到6月份的英语二考，时间相差4个多月，理论上学生1月份考完了以后，如果没有特别努力，考试成绩肯定无法显著提高，甚至会出现下降的现象。对于这部分学生而言，与其花很多时间重复二考，还不如放弃二考，而将时间花在其他学科的学习上，可能对高考总分的提高会有更大贡献。

“高考对‘00后’来说，与其个人成长的关联度高，而与改变命运的关联度低。我们希望让孩子学会选择，合理安排，坦然面对高考。”卢起升说，这也是该校英语分层走班的根本原因。

需把9个班重新编排

说起来容易，做起来难。高三有9个班，每周各有8节英语课，如果进行分班教学，需要把9个班打散重新编排，还要和9个班各自的其他5门课时间进行协调。英语老师只有7位，要兼顾行政班和分层班的教学。

好在大境中学已有“组合课程”的走班传统，从老师到学生对这种方式都比较熟悉。寒假中，通过卢校长、课程教学部主任和高三英语老师共同商议，设立了最合理最有利于学生的方案，寒假后通过教导处安排课表，在各科老师的支持下，一个大胆而又周详的计划浮出水面：

把现有的9个班分成两部分，4个班为第一部分，另外5个班为第二部分，在这两部分的班级内进行分层走班，而不是把9个班统统打散，这样能够把对其他科目的时间调整影响减到最小，又照顾到学生分层的基数足够大。

原本学生一周有8节英语课，进行分层走班后，每周仍保留3节行政班的英语课，还有1节也是以行政班为单位的听说口语练习课，因为需要以行政班为单位进行机房实践；另外3节就是分层走班教学，通过学生的成绩进行分班，不同的老师进行走班教学。

所以，需要走班的是每周3节课，又是在4/5个班内进行联合走班，对学生的正常学习影响不算很大，也保证了师资的配备。

老师需有针对性研究

李芳介绍，在老师的安排上，校方也动足了脑筋。比如某个分层班里比较多的都是某个行政班的学生，就会安排这个行政班的英语老师去上，老师对学生比较了解，在教学时也能有的放矢。

经过分班后，其实每个班学生规模也就是二三十个，和行政班的规模没有太大差异。

“这种分层教学给学生带来了更有针对性的提升，但对老师也是一种挑战，需要对教学有效性进行更多的研究，为不同班级的学生准备相应的教学内容，提升自己的教学能力。”

比如，对于程度比较普通的班级，老师需要巩固基础，侧重于对英语语法的分析、还有翻译、词组、句型的巩固；但对于程度比较好的班级，老师就要更强调阅读过程中对文章主旨的理解和把握、在难度较大的篇章中拿到比较好的得分，同时也会注重英语语言表达能力的提高，提升写作水平。

李芳表示，学校在师资安排上也考虑了每位教师的教学特长，充分发挥教师的教学能力，通过分层走班，教师也提高了自身的业务水平。

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外语考14:30入场

今日下午将进行外语笔试（含听力）科目考试，市教育考试院提醒广大考生，14:30考生开始入场，14:45禁止考生入场，考生切莫搞错时间。

考生必须凭《准考证》与本人有效证件进入考场，有效证件包括居民身份证、有照片的社保卡、驾驶证、护照、军人证。特别要注意，外语听说测试通知单不能作为本场考试入场的凭证。

考生的外语笔试（含听力）与外语听说测试可能不在同一考场，请考生以准考证上的信息为准。

6月8日（周五）为工作日，考生应合理安排当天时间，关注天气状况，尽量提早前往考点，以免影响赴考。

英语听力考试需要考生自备带有耳机的收音机，考生在考前务必确保收音机能正常工作并备足电池。梅山、大屯、张家洼考区的考生和非通用语种考生外语听力考试内容统一采用磁带录音方式播放，考生不需自行携带收音机。

考生严禁携带各种通讯工具（如手机、智能手表等具有发送或者接收信息功能的设备等）、有电子存储记忆功能的计算器和录放设备以及涂改液、修正带等物品进入考场。

听力考试收听频率为FM （调频）89.9兆赫、AM（中波）792千赫。考生应事先调整好收音机频率。