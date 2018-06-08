“00后”的第一场高考-“女儿，再抱抱吧”

晨报记者 林颖颖 朱晓芳 徐斌忠 杨青霞 李星言 董川峰 吴琼 陈征 杨婷婷

昨天，2018年高考在凉爽的天气中拉开序幕，晨报记者兵分多路，来到考场外，目击“00后”的第一场高考，感受家长、老师以及全社会的送考、护考温情。

此时无声胜有声

昨天七点半，距离高考正式开考还有一个半小时，莘庄中学考场附近的拉面店内，有两位考生正在复习古诗古文，没有点任何食物，很多时间他们处在放空状态。

不久进来一对父子，父亲有一定年龄，想必是老来得子，父亲点了一碗牛肉汤，男孩什么都没点，只是趴在桌上休息，可能连日的复习让男孩有点疲惫了。父子之间没有过多的交流，父亲偶尔凝望儿子，心疼地看上两眼，偶尔望着门口发呆，桌上的牛肉汤父亲也只是吃了两口，便不再吃了。

8点13分，两人离开拉面店，父亲背着儿子的书包，另一只手拿着儿子的文具袋，里面是儿子的考试物品。两个人一起缓慢走向学校门口，父亲偶尔摸摸儿子的头拍拍他的肩膀。

此时无声胜有声。这也许是最好的鼓励，最安静的加油。

“看好你哟”

昨天上午，晨报记者早早赶往魔都的各大考点——触目所及全是深深浅浅的红！

五十四中学门前，一些妈妈穿上了统一的红色卡通衫，上面写着“看好你哟！”

敬业高中的一位班主任特意选了一件胸口有“champion”字样的大红衣服，她说，希望孩子们能够考出好成绩！

上海教科实验中学的老师们穿着统一定制的红色T恤，上面不仅印着上海教科实验中学的校徽，还有“必胜”的口号。

值得一提的是，这些T恤是学生们自己设计的！一位老师说，他们之后两天的衣服也已经准备好了，会给学生们一个惊喜。

“再抱一抱吧”

考生开始入场了。每个家庭的告别方式都不同。有爸爸远远目送儿子，儿子的背影已比他魁梧高大。有妈妈搭着女儿的肩头，一直送到门口，嘴里不停念叨：“要注意审题啊注意审题。”

在华东师大一附中的考点前，有一位妈妈和女儿说了再见，看着孩子走出两三步，突然有一些不舍，叫住她，张开双臂：“再抱一抱吧。”

从某种意义上说，这确实是一场为了告别的考试。孩子的羽翼日渐丰满，高考过后，就将离巢远翔。

在格致中学考点旁等待的周先生说，自己在某出版社工作，今天特意请假来为儿子送考。周先生的儿子就读敬业中学，喜欢文史，有意向考华东师大。中考的时候，周先生也来送考，巧的是考场也在格致中学。

挥手和儿子告别后，周先生在考点附近坐下来等待。因为家住闵行，周先生在格致中学附近订了一个钟点房，语文科目结束后，打算带他去云南路找个干净的餐馆吃好午饭，回宾馆休息一会，养足精神迎接下午的考试。

作文接地气

昨天上午的语文考试，备受关注的莫过于作文了。当知道今年上海的高考作文题后，不少家长为之点赞。觉得“被需要”这个关键词，特别适合“00后”的孩子。

华东师大一附中考点的不少家长表示，之前还在讨论那个网上流传的“彩虹”作文题，担心这么抽象的题目，孩子无话可说。结果后来发现题目是“被需要”，一下子觉得特别接地气。

“他们这一代人是比较有个性，比较自我，有时候不太会考虑其他人的感觉和需要，这样的题目，正好引起他们的思考”，家长叶先生说，这样的思考，也是孩子在步入成年阶段，所必要的。

家长张女士欣喜地说，孩子很小的时候，自己就经常和他探讨“被需要”这个话题，“我经常告诉孩子，被需要说明你是有价值的，重要的，也是一种幸福。如果按照这个思路写，挺好的。”不过张女士也希望，在考场里，孩子对“被需要”有更新的认识，能写出更精彩的文章。

学霸妈妈的自豪

进才中学考点周围没有绿荫和小店，两位送考家长来到了丁香国际广场歇歇脚，她们没有进到店里点饮料，而是坐在餐饮店外面的免费座椅上。两位妈妈的孩子都来自于华东师大二附中。其中一位妈妈说，儿子的特长是理科，这次高考的目标就是交大。她和旁边家长是多年好友，她们的孩子已经做了7年的同学，这次的共同目标就是一起跨进名校大门。

“明年继续”

傍晚5点，考场铃声响起，意味着今年的高考第一天落幕。随着考生陆续走出考场，大部分考生出来都反映数学不算难。其中有一位说，和区里二模难度差不多。还有一位考生觉得，今年的考题比去年的简单。

也有小部分考生觉得有一点难，主要是函数难，计算量大，灵活度也比以往要高。

在建平中学考点门口，一名考生说，数学第11题比较难。至于为什么难，他说，因为自己压根看不懂题目。不过，他的心态还不出错，“再接再厉，明年继续！”

另一位同学则表示，试卷难易程度正常，自己就是选择题最后一题（与旋转有关）和大题目最后一题没做出来。

无论考生们出来是否开心，守在门口的送考老师全部微笑着说：“没事，还有英语呢，这门过了就别去多想了。”