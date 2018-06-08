对“00后”的殷切期待-——从需要被需要到需要

复旦五浦汇实验学校校长、语文名师黄玉峰

当“80后”已经进入社会的领导阶层，当“90后”已经成了社会的骨干力量，人们对即将进入大学深造的“00后”，会有怎样的期待？今天出炉的上海高考作文正是提出了这样既温馨又严肃的问题。

前两年的作文题，批评他人，预测未来，基本上都是向外看，今年的题目是向内看！直指内心。

每个人都有生命意义上的内心需求，这是一个普遍的现象。马斯洛对人生的需求做过精彩的概括。他把需求分为五个层次：生理需求、安全需求、爱和归属感的需求、尊重的需求、自我实现需求。这是一个独立于社会的人的完整的需求，是人之本能。正如材料所说的“不仅”关注自身，随着人的境界的提高，需求也就由低而高。进而渴望被需要，而在需要和被需要中体现自身的价值。

这道作文题看似谈需要，其实在谈人生，谈生命，谈人生观、价值观、幸福观。题目涉及到了学生对“人与自我”“人与他人”“人与社会”等多个根本性命题的思考。考生可以从生命的意义，人活着的意义切入。“人与自我”，不仅要从情感、生活层面来谈人的“需要”，还需要从精神需求的高度，从价值观、生命等维度来深入言谈“需要”与“被需要”的价值和意义，更可以阐述，“被需要”恰恰在自我的需要之中。

人，无论什么年龄层次，生命的主体精神都应该确立、张扬，以此为前提，认识被需要的心态背后的价值的差异性。如此，个体才能常常感受到被需要，才可能克己，才可能对自己有所要求，才可能感觉自己是社会一员。

个体生命的独一无二性决定了每个人在心灵成长之路上的需求的差异性。如何表达情绪，如何安放情感，如何实现与外部世界的沟通交流，等等。通过对这些“需要”的一一满足，来是实现自我存在的确认。

生活在现代社会中，我们断然不能仅仅停留在关注自身需求的基础上，而应该用更远大的眼光、切实的行动去成为被需要的人。

被需要的心态，其根源同样是人对生命价值实现的需要。是融入群体的心理需求。

实现自身价值。这是一种个人成长之后基于他人帮助的社会责任感，也是一种人生境界的体现。

需要，说到底是在追求幸福。所以，写这篇文章，可以与人的幸福观相联系。在当今社会，很多人认为幸福是一种奢侈品，物质满足了，并不幸福。为什么？因为缺少被需要的感觉。其实人的内心世界都有一种被需要的渴求，而常常得不到释放和满足。

“自我实现的需求”是高一层次的需求，是发挥个人的能力到最大程度，达到自我实现的人。

“自我实现的需要”是建立在“归属的需求”之上的。只有在被他人的需要中，在自我与他人的关联中才能实现自我。

然而，归根到底，“被需要”也是一种“需要”，当被需求化为内在的需求时，境界就又高了一层。欲穷千里目，更上一层楼。

被人需要诚然可贵，但并非实现自我价值的唯一途径。换一个思路，人一定要“被需要”吗？有很多时候恰恰是那些不被需要的人，仅关注于自身需要的人，创造了历史。

“古之学为己，今之学为人”，在关注自身需要的过程中成为“被需要”的前提。所有的“被需要”，本质上都是你自身需要的倒影，具有独立意志的个体都是内求的，没有正确的自我认识和价值判断，便无法成为有真正“需要”的人，当然也无法真正“被需要”。可悲的是当你极力渴求被他人需要时，需要常常不会青睐你。只有你真正关注自身的需要，在实现自我需要中收获成长，蓦然回首，你正在被众多人需要。

不过，在渴望高层次需求即“被需要”的同时，我们也不能忽视，“自身需要”，一味的渴望被需要把自我价值建立在别人对自己的需要上，同样是不可取的。不是所有的“被需要”都能促进自我价值实现，有的“被需要”恰恰阻碍了自我价值实现和社会向前发展。为别人而活，同样是失去自我需要的人！

易卜生：“你的最大责任就是把你这块材料铸造成器。”只有把自己打造成器才能成为别人的需要。

不要以为被需要是必不可少的，自得其乐，享受人生也是一种生活状态。也应该给予肯定。各人自扫门前雪，比如老年人，他们为什么不可以自得其乐，过自己的生活，享受人生，而非得“被需要”，才活得有价值？

被需要什么，也需要审视。不是所有的“被需要”都能促进自我价值实现，有的“被需要”恰恰阻碍了自我价值实现和社会向前发展。

必须认识，有一些被需要，是“伪需要”。

总之，这个题目，在提醒大家，关注他人，社会，时代，个人与时代共存。

现代社会命运共同体的必然性。如前所说，没有一个人是一座孤岛。

由此，我想起了在《南方周末》的新年献词中有一段话：

“在万物互联的时代，独善其身越来越不可能。我们为自己奔忙，也给他人幸福。我们捡起一片废纸，也是在为自己清洁环境。你我都是社会生态链的一环，是休戚相依的命运共同体。”