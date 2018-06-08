共享办公空间 很潮，有时也有点“糗”-新兴办公模式为创业者降低成本　没有“固定门面”会带来一些尴尬

晨报记者 吴正彬

咖啡厅式的休闲区域一角，20多个流动工位整齐地摆放着，创业者小池喜欢坐在这里，享受着活泼的工作氛围。而在休闲区域的中央，林小姐和她所带领的团队则经常围坐在沙发上，一边喝咖啡，一边探讨工作上的事情。来自美国纽约的Lucas，也总在工作之余来这里休息，跟身边认识或不认识的创业者交流，分享创业的经历，顺便探讨中国的文化。

这些都是在淮海中路627号WeWork 联合办公空间内时常发生的景象。近期，共享办公空间开始频频出现在各个媒体端，那么到底谁在这种不专属自己的办公室办公呢？

为创业者省去很多麻烦

小池，本科毕业不到一年，今年4月刚入驻共享办公空间，并在这里开始了自己的创业之路。小池告诉记者，由于是初次创业，很多东西都不懂，首先遇到的就是场地租赁。

“刚开始就是想要一个自己的办公场地，但看来看去始终没租到，包括地理位置、装修风格、租金高低等，有太多的因素要考虑了，而且这些东西我都不太懂。那段时间基本都在为租场地的事情纠结着，浪费了很多时间。”小池说。当她接触到共享办公空间这种新兴事物后，很快就做了决定：借助共享办公空间开始自己的第一次创业。

据介绍，在WeWork联合办公空间内，会员可以选择仅使用流动工位、拥有专属工位、拥有私人办公室等多种消费模式，在价格上也会有一定的高低之分。小池原本打算仅使用流动工位，因为这种方式的价格比其他几种要低不少，但后来发现自己有较多东西需要存放，所以最终还是选择了一间较小的私人办公室。不过，她平时还是会经常到休闲区域的流动工位进行办公。

谈到对共享办公空间的看法，小池认为，这种办公模式能为像她这样的缺乏经验的创业者省去很多麻烦。“在这里办公，我只要考虑工作上的事情就够了，其他的诸如选家具、打扫卫生、网络维护等方方面面的事情，都用不着考虑。而且除了硬件设施以外，这里还提供很多其他服务，例如提供免费饮料，有时候还有免费餐食，还会定期举办各种活动，感觉上更像是一个家。”

创业者可以“来去自如”

今年2月，林小姐与她带领的创业团队选择了共享办公空间这种新兴的办公模式。在她看来，共享办公空间对于小型创业团队具有特别的吸引力，因为这种模式的一大优势就是创业者可以“来去自如”，对于小型创业团队是一种非常不错的过渡手段。

“创业者不管是想要入驻共享办公空间，还是想要离开，都是很方便的。”林小姐说，当初他们团队组建后不久，便马上搬进了共享办公空间，其间基本没有遇到什么障碍，几乎可以称得上是“拎包入住”。

据上述共享办公空间工作人员介绍，他们与使用者达成的是会员协议，实行按月收费，也就是说，会员只要缴纳一定的押金便可以马上入驻，只要把相应的费用付清就可以马上离开。

林小姐认为，这一点对于像他们这种规模小、发展又具有很大不确定性的团队而言，是非常重要的。“比如我们团队之前是12个人，但后来又增加了6个人。如果是租用传统的办公室，很可能会出现位置不够的情况，就得重新租场地。但是，传统的办公室可不是想重新租就能重新租的，合同没到期不说，家具、装修和网络等都是很大的问题。”

老外觉得这里很“热闹”

对于来自美国纽约的创业者Lucas而言，让他选择并喜欢上共享办公空间的主要原因是这里的“热闹感”。进驻共享办公空间创业之前，Lucas已经在上海经历过一次比较成功的创业，做的是网络订餐项目，当时团队规模达到了400多人，最终被一家大企业收购。

二次创业，Lucas想要做点不一样的事情，他选择了做牙齿美白产品相关项目。除了创业项目本身，他还想要在办公模式上也尝试一些新鲜的东西，所以他选择了共享办公空间。而在进驻共享办公空间的几个月时间里，让他印象最为深刻的是这里的“热闹感”。

“以前我们办公，都是坐在电脑前自己忙自己的事情，让人有一种孤独感。但在这里办公的感觉就很不一样。你可以在办公室里安静地工作，也可以经常走到外面来，坐在流动工位，或者沙发、吧椅上，跟陌生的创业者一起聊天，气氛很轻松活泼，很热闹。”Lucas兴奋地告诉记者，这里的共享办公空间还会定期举办一些活动，让他们这些同在一个屋檐下却互相不认识的创业者有更多交流的机会。

Lucas表示，在他看来共享办公空间更像是一个社区，是一个非常开放的交流空间，大家在里面除了办公之外，还有很多有意思的事情可以做。比如，他就经常和一些中国的创业者探讨中国文化，在这个过程中，他的中文越来越好，对中国的了解也越来越深入。

招人时会显得缺乏底气

不管是小池、林小姐，还是Lucas，他们对共享办公这种新兴的办公模式都非常看好。不过，他们也表示，使用共享办公空间也难免会带来一些尴尬，其中一个就是招人的时候会显得缺乏底气。

据林小姐介绍，之前她在面试时，应聘者就对他们公司没有属于自己的固定办公场所这一情况提出了质疑。

“从他们说话的语气里你能感受得到，他们其实是怀疑公司的实力。就好像在说，公司怎么连个属于自己的固定办公场所都没有，是不是实力不行啊？我来这里会不会没有前途啊？当然，如果我是应聘者，我也很有可能会产生这样的质疑，毕竟一个固定的办公场所代表的是公司的门面嘛！”林小姐说。

Lucas同样遇到过类似的尴尬。Lucas的团队现在只有5个人，他最近也在面试一些有意向加入他们团队的应聘者。

“前段时间，有个应聘者来面试，我们就坐在大厅的沙发上交谈。那个人开口就问我：‘这个场地都是你们公司的吗？好大啊！’我那时候就感到有点尴尬。”Lucas说。

不过，虽然有些人很看重一个固定的门面，但也有不少人欣赏共享办公这种选择。林小姐和Lucas 都表示，他们的一些合作伙伴和客户就非常认可他们的“品味”，认为在共享办公空间办公对企业文化的培养会有很大的帮助，特别是对于初创企业来说更是如此。