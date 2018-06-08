进口博览会城市保障工作全面启动

晨报记者 谢 竲

昨天，上海进口博览会城市保障领导小组办公室通报了城市保障工作的整体进展。以国家会展中心为核心区域、以虹桥区域为重点区域的城市保障工作已全面启动，将全面推进场馆改建、周边道路等配套保障，确保“进得来、出得去、行得畅、住得下、吃得好、守得稳”，努力为进口博览会提供一流环境、一流服务。

重大项目建设

据市商务委主任尚玉英介绍，本市已经确定城市保障工作任务清单，共计16个方面86项重点保障任务。

目前，一大批重大项目建设已全面启动，力争9月底前完成各项任务。其中，国家会展中心场馆改造设计方案已确定，整体格调将凸显“大国风范，海派韵味”。

展品人员通关

此次进口博览会将全面优化展品人员通关服务，将围绕展前、展中、展后，为进口博览会量身打造一揽子通关、检验检疫便利化措施。

市容环境整治

此外，场馆周边景观提升、架空线入地和合杆整治等项目均已全面启动施工。市绿化和市容局副局长方岩表示，虹桥商务区内的市容环境整治项目共计281项，包括整治改造绿地、新建绿地、提升灯光景观、改善水域环境等，目前总体开工率约为42%。

智能安防建设

市公安局副局长陈臻指出，在进口博览会安保工作中将坚持发挥“智慧公安”的带动提升功能，智能安检、智能验证、智能消防感知、智能视频监控、智能交通安全管理等一批智能安防系统正在抓紧建设和调试完善中。

调配住宿资源

为了更好地满足客展商的住宿需求，市旅游局正着力统筹全市住宿资源，加强长三角联动保障。前期已排摸国家会展中心周边不同层次酒店，并与苏州、昆山、常熟等地旅游局建立住宿保障联动机制。

“我们已初步达成了近5000间客房的预订意向，酒店房价的监测方案也正在拟订中。”市旅游局副局长程梅红表示，目前统筹储备住宿资源涉及青浦、闵行、嘉定、普陀、长宁、松江6个区、近500家酒店、12余万个床位。

餐饮服务升级

在餐饮消费方面，本市将启动餐饮服务升级工程，确保核心区、辐射区和全市三个层级的食品供应和保障。核心区域将建立餐饮企业（宾馆）目录，遴选指定主副食品供应商，开发进口博览会餐饮食品供应商企业APP，保障人员用餐需求。

增加交通运能

在交通组织方面，市交通委已经制定交通设施运行组织方案，增加机场、铁路、轨道、公交等公共交通运能，制定应对瞬间大客流进出保障方案，启动机场到国家会展中心交通专用道调研。

配套建设项目

市交通委副主任蔡军表示，配套建设的多项任务目前均按计划实施，其中，汇龙路闵行段已建成；11条道路项目8月底前基本完成主体工程施工，9月底前完成附属工程并投入使用；诸光路地道、诸光路二期、金丰路9月底开通地面道路或部分便道，满足进口博览会交通需求。通过努力，闵行区苏虹路桥和锡虹路桥，青浦区潘和路、龙联路、徐民路（蟠龙路以东段）和蟠龙路（崧泽大道以北段）将在8月具备通车条件，S26入城段、诸光路地道北青公路段都较原计划有所提前。

志愿者招募

在进口博览会志愿者招募方面，长期岗和会期岗志愿者将基本按照5000人的规模来招募。

长期管理岗位志愿者首批招募30人，4月26日启动招募，至5月10日，共有1834人在网上注册报名。会期服务岗位志愿者将于6月中下旬启动全面招募工作，主要面向在校大学生，其中会特别注重小语种志愿者的招募。