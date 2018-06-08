上海电影节排片表公布，明天记得抢票

记者 曾索狄

晨报讯 第21届上海国际电影节昨晚公布今年展映影片的排片表。今年，500部左右的中外优秀影片将被分成不同主题的30个单元，在上海的45家影院放映。6月9日（本周六）8:00，上海国际电影节将正式启动网上购票；10:00，各大影院的线下售票也将开启。

上海国际电影节官方网站显示，今年主办方进一步优化排片表的设计，影迷可以根据不同展映单元、制片国家/地区、电影院和放映日期筛选，精准找到自己想要的场次。与此同时，影迷还可以输入具体片名，搜索得到相应的排片内容。而主办方近期还将根据售票情况，积极争取热门影片的加映。

值得一提的是，随着互联网的发展，网络购票已成为影迷观看电影的主要方式。为适应这一需求，今年上海国际电影节售票特别实行网上和影院错时开票的规则，以进一步提升便民服务能级，让影迷免去通宵排队的辛劳——根据计划，6月9日上午8：00，淘票票启动网上购票，当天10：00，各大影院的线下售票将开启。

为帮助更多市民，尤其是老年影迷掌握线上购票的方法和流程，今年主办方印制了数十万份购票温馨提示，配送到上海每一个社区文化中心，45家展映影院大堂内也放置了醒目的购票温馨提示。主办方提醒，因部分热门电影抢票用户多，票量有限，建议市民选择一个网速较快的场所，提前熟练购票界面，以便能在最短时间内完成抢票。