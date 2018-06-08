新华社青岛6月7日电 题：远航，扬起“上海精神”的时代风帆——写在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议即将召开之际

新华社记者

青岛五四广场及周边景色（2018年6月1日无人机拍摄）。新华社记者 郭绪雷 摄

海风阵阵，飞帆渺渺。浮山湾畔，鳞次栉比的摩天大楼勾勒出一幅生机盎然的海天画卷。

6月9日至10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议将在“帆船之都”山东青岛召开。国家主席习近平将同上合组织其他7个成员国、4个观察员国领导人，以及有关国际组织负责人齐聚一堂，共商合作大计，擘画上合组织发展宏伟蓝图。

世界风云激荡，人们相信，上合组织将更加高扬“上海精神”的风帆，从青岛再启航，驶向光明美好的新天地。

焰火在上海黄浦江畔绽放（2001年10月20日摄）。新华社记者 陈飞 摄

“精神之光”标注新方位

17年前，上合组织诞生于上海黄浦江畔，欧亚大陆出现一个崭新的区域性多边合作组织。

17年后的今天，上合组织作为全球最具影响力的综合性区域组织之一，为地区和世界的和平稳定、发展繁荣作出重要贡献。

从最初的6个成员国发展到现在的8个成员国、4个观察员国、6个对话伙伴，上合组织发展道路越走越宽，务实合作成果越来越多，国际影响越来越大。

“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”，同上合组织相伴而生的“上海精神”如同一座高耸的灯塔，为上合组织持续发展指引方向。

新时代、新气象、新作为。扩员后再次回到诞生地中国，上合组织青岛峰会更具继往开来的特殊意味，承载着各方的美好期待。

这将是世界舞台上令人瞩目的一刻——

黄海之滨、山海之间，上合组织成员国领导人们将在青岛峰会上留下组织扩员后的首张“全家福”。

人口占世界近一半、面积超过欧亚大陆60%……在接收印度、巴基斯坦为成员国后，上合组织已成为世界上幅员最广、人口最多的区域性国际组织。

面对世界“百年未有之大变局”，上合组织的走向和作为备受关注。

“上合组织完全可以成为当代国际秩序的承重架构之一。”俄罗斯《独立报》评价说，上合组织青岛峰会将首度以“欧亚八国”的形式举行，“堪称年度重大国际事件之一”。

这将是上合组织发展史上具有里程碑意义的一程——

从无到有，不断壮大。经过17年成长，上合组织已逐步形成一套稳定而有效的机制体系，拥有了作为一个高水平国际组织应具备的各项要素和法律基础，为未来发展创造了良好条件。

总结过往，规划未来。峰会期间，上合组织成员国领导人将共同签署并发表青岛宣言，批准10余份安全、经济、人文等领域合作文件。

人们期待，在轮值主席国中国的推动下，青岛峰会为上合组织未来发展绘制一份规划全面、方向明确、路径清晰的蓝图。

中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员姜毅认为，在单边主义和贸易保护主义抬头的背景下，上合组织面向未来、拓展合作的价值愈发凸显。

这将是中国推动上合组织发展进程中的精彩一章——

由中国参与创建、以中国城市命名、秘书处设在中国境内……作为创始成员国之一，中国对上合组织成长一路呵护，把推动上合组织发展作为外交优先方向之一。

过去5年，习近平主席出席历次元首峰会并发表重要讲话，不断丰富“上海精神”内涵，为上合组织的持续发展提供思想动力。

担任主席国一年来，中方以弘扬“上海精神”、挖掘扩员潜力、促进团结合作、共谋稳定发展为出发点，推动各方为青岛峰会积累主要成果。

“中国不仅在合作理念、发展思路、目标设定上引领多边合作，也为组织的发展提供具体方案，承担更多责任。”上合组织秘书长阿利莫夫说。

2018年6月6日，约300名来自包括上合组织成员国在内的多国工商界代表在北京出席由中国贸促会主办的上海合作组织工商论坛。新华社记者 沈伯韩 摄

“力量之光”注入新动能

“实践证明，‘上海精神’催生了强大凝聚力，激发了积极的合作意愿，是上海合作组织成功发展的重要思想基础和指导原则。”习近平主席的论述深刻揭示出“上海精神”的“力量属性”。

上合组织从来不是清谈馆，而是实实在在的行动派，拥有思想的力量，更具备行动的能力。

17年风雨兼程，17年携手并进。上合组织凝聚力、行动力、影响力持续增强，不断开创合作发展的新局面。

担任主席国一年间，中方推动各方政治互信升至新高度，安全协作取得新进展，务实合作实现新突破，人文交流收获新成果，为青岛峰会的召开奠定坚实基础。

机制化建设稳步推进，强化上合组织凝聚力——

从边境地区军事互信机制起步，17年来，上合组织政治、经济、安全、人文、对外交往、机制建设六大领域合作稳步推进，整体合作水平不断提升。

官方与民间并举，安全、经济与人文并重……上合组织合作层次更加丰富，方式更加多样，机制更加全面，顺应了地区一体化进程的大势所趋。

从外交到经贸，从安全到环保，从科技到农业……一年来，中国成功举办重要机制性会议及大型多边活动等160多项，一项项重要共识不断凝聚，一项项重大成果得以收获，为上合组织机制强健增添了更多动力与活力。

“中国担任轮值主席国一年间，有力促进新老成员国加速交流融合，进一步增强了上合组织内部凝聚力，推动上合组织发展进入新阶段。”中国俄罗斯东欧中亚学会会长李永全说。

对接“一带一路”建设，锻造上合组织行动力——

5月26日，满载电子产品、茶叶等货物的第3038列“青岛号”中亚国际班列从山东青岛胶州火车站发出，驶往哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等国。

这条全程4500多公里的中亚班列，是“一带一路”建设的缩影，拉近了上合组织国家间的距离。

共享古丝绸之路历史记忆，共创“一带一路”建设发展机遇。5年来，“一带一路”倡议在上合组织所在地区先行先试，早期收获硕果累累。

同欧亚经济联盟建设对接，同哈萨克斯坦“光明之路”对接，建设中蒙俄经济走廊规划纲要启动实施，中巴经济走廊建设顺利推进……在“一带一路”框架下，上合组织务实合作提质升级，各成员国、观察员国之间的利益纽带日益紧密。

更充分的就业、更便捷的出行、更丰富的商品选择……共商、共建、共享，“一带一路”建设为地区国家人民带来实实在在的福祉。

阿利莫夫说，“一带一路”不是一家的独唱，而是一个交响乐。“各种发展战略与倡议的对接，给我们带来了强有力的协同发展效果。”

体量增大、合作升级，凸显上合组织国际影响力——

这是世界经济中一个“重量级选手”：成员国国内生产总值总和超过16万亿美元、占全球比重20%以上，人口总和超过30亿，市场潜力巨大。

这是国际舞台上一个有着强烈合作意愿与全球视野的合作组织：成立之初，各成员国就承诺“支持和鼓励各种形式的区域经济合作，推动贸易和投资便利化，以逐步实现商品、资本、服务和技术的自由流通”。

加快商签具体领域合作文件，有效落实国际道路运输便利化协定，不断提升地区贸易便利化和互联互通水平……今年4月召开的上合组织外长会上，各方就推动务实合作走深走实达成重要共识，为青岛峰会锁定诸多成果。

“历史、文化息息相通，地理位置相对靠近，各国经济结构互补性强，为上合组织开展经贸合作创造了良好条件。”青岛峰会前夕，上合组织各成员国的智库代表在北京发出了加强区域合作的共同声音。

“欧亚正成为推动世界经济发展的重要力量，上海合作组织是其主要结构。”阿利莫夫说。

2018年5月26日，首届上海合作组织政党论坛在中国的经济特区深圳举行。新华社记者 毛思倩 摄

“智慧之光”开启新未来

“‘上海精神’具有超越时代和地域的生命力和价值，为所有致力于睦邻友好和共同繁荣的国家提供了有益借鉴，也为国际社会构建以合作共赢为核心的新型国际关系实践注入了强大动力。”两年前的上合组织塔什干峰会上，习近平主席的话言犹在耳。

不忘初心，砥砺前行。青岛峰会期间，各国领导人将重温“上海精神”，凝结各方共识，进一步提升成员国团结互信，夯实上合组织未来发展的根基。

为“上海精神”注入新的时代内涵，青岛峰会必将在上合组织发展进程中留下深刻久远的“中国印记”——

17年来，以“上海精神”为引领，上合组织成员国全面推进各领域合作，在国际和地区事务中积极发挥建设性作用，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。

俄罗斯科学院远东研究所高级研究员伊萨耶夫认为，在上合组织成立及发展过程中，中国始终发挥着非常积极的作用，“从最开始就为组织的合作方向提供了理论引导”。

精神理念相通、目标追求一致，贯穿于上合组织整个发展历程的“上海精神”同新时代中国特色大国外交理念相互辉映、相互促进，为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体提供有力支撑。

“此次峰会重回上合组织诞生地中国召开，具有承前启后的历史意义。”中国社科院上合组织研究中心秘书长孙壮志说，作为中国特色大国外交又一次重大实践，中国将推动上合组织迈出新步伐，为上合机制贡献更多中国智慧。

打造地区合作新引擎，青岛峰会必将为推进欧亚大陆区域一体化贡献更大“上合力量”——

上合组织成员国地跨欧亚两洲、汇聚多种文明，制度模式、发展道路等诸多因素存在客观差异。

17年来，以“上海精神”为引领，上合组织成员国遵循协商一致原则共商组织发展大计，实现了成员国自身发展与地区共同发展的有机结合，成功走出一条新型国际组织的发展与合作之路。

从《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来5年实施纲要，到未来3年打击“三股势力”合作纲要，从倡导创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，到推动各方加强发展战略对接、推进“一带一路”建设……青岛峰会期间，成员国领导人将审议多份合作文件，谋划区域合作新篇，把各方政治共识转化为更多务实成果，推动构建上合命运共同体迈出更坚实步伐。

携手应对共同挑战，青岛峰会必将开辟合作新航道，为全球治理贡献更多“上合方案”——

扩员后的上合组织，合作潜力更大，肩负的责任也更重。

承载着国际社会的更多期待，青岛峰会势将就国际和地区热点问题共同发声，对巩固多边贸易体系表明共同立场，就完善全球治理发出更响亮的“上合声音”。

“作为国际体系中独一无二的多边机构，上合组织更多地参与全球治理，不仅成为一支不可或缺的重要力量，也为世界提供一种可资借鉴的合作模式。”外交学院教授张历历说。

从黄浦江畔到黄海之滨，从六国合作到八国携手，17年栉风沐雨，上合组织在时代风云变幻中与时俱进，推动国际秩序朝更加公正合理方向发展，成为建设新型国际关系和构建人类命运共同体的重要平台。

鲲鹏击浪从兹始，东风鼓满万里帆。从青青之岛再出发，上合组织必将在更广阔的深海劈波斩浪，扬帆远航。（记者余孝忠、刘华、徐冰、韩洁、侯丽军、荣启涵）

2018年5月16日，由全国妇联举办的首届上海合作组织妇女论坛在北京开幕。新华社记者 张玉薇 摄

这是2018年5月4日航拍的青岛港前湾自动化集装箱码头。青岛港先后与俄罗斯圣彼得堡港等建立友好港关系。新华社记者李紫恒摄

2018年5月7日，在青岛胶州湾国际物流园，中亚（青岛）国际班列在值班站长旗语指挥下缓缓开行。新华社记者 郭绪雷 摄

2017年7月3日，在山东省科学院生物研究所，中方研究人员与俄罗斯科学院远东分院太平洋生物有机化学研究所研究员阿尔乔姆博士（右一）在实验室观察实验现象。新华社发

在海尔巴基斯坦鲁巴经济区冰箱车间，工人在生产线上作业（资料照片）。新华社发

这是在青岛奥帆中心附近拍摄的夜景（2018年6月4日摄）。新华社记者 刘军喜 摄

2017年8月15日，“魅力非遗——第二届上海合作组织夏令营·非物质文化遗产交流体验”活动在贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县万达小镇举行。这是外国手工艺人在古法造纸体验馆了解花草纸的制作过程。新华社发（黄晓海 摄）

2018年5月3日，在中国石油大学（华东）石油工程学院，石油与天然气工程系张锐老师（左）在指导哈萨克斯坦留学生珍珠做页岩高温高压超低渗滤压力传递实验。新华社记者 郭绪雷 摄

2018年5月3日，在中国石油大学（华东）大学生活动中心，哈萨克斯坦留学生珍珠（左一）在翰墨飘香书画社校友的指导下用毛笔在宣纸上书写。新华社记者 郭绪雷 摄

2018年5月3日，在中国石油大学（华东）大学生活动中心，哈萨克斯坦留学生珍珠和京剧爱好者一起体验国粹文化。新华社记者 郭绪雷 摄