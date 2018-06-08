微视频：青春之我 奋斗之我

中国新闻来源：央视网 2018年06月08日 07:07A-A+

我要分享

视频点击：http://news.cctv.com/2018/06/08/ARTIvX9OrX16KtXqYJR1b50o180608.shtml

高考，是人生选择的重要路口；

高考，是放飞梦想的起航之翼；

高考，是一段与青春有关的日子。

披星戴月“啃书本”，寒冬酷暑上自习，

算不完的公式，做不完的习题.....

那些不舍昼夜的刻苦，

那段为梦想奋斗的青春时光，

那个拼尽全力的你，

是如愿以偿还是阴差阳错？

现在的你又走上了怎样的路？

是否做着自己喜欢的事？

高考，是结束也是开始，

人生下一站，由你来pick！

（闫昕卓 民警）

“那些为梦想奋斗的青春岁月，执着而不悔，

那段自学的刻苦，至今令自己受益匪浅”

（何杰 教师）

“用平常心看待高考”

（王昭赢 创业者）

“把握时代的机遇是最重要的”

（陶皆辰 媒体人）

“做自己喜欢的事情，任何时间改变都不晚”

（向祺 空军战士）

“拿到本硕博连读的通知书后，我选择从军报国， 年轻的时候吃点苦是没有错的”

（王哲 地铁电力工程维修师）

“高考不是人生中的重要阶段结束，而是开始”

（黄琦 大学应届毕业生）

“特别感谢那个曾经奋斗的自己”

（习近平）

“广大青年应该在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想， 以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦”

中央广播电视总台央视网奉上特别策划

《青春之我 奋斗之我》

感谢当年那个奋斗过的自己

青春只有一次，请你拼尽全力！