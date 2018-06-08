习近平两院院士大会讲话反响热烈：总书记懂科技人才，接地气！

新闻频道 来源：央视网 2018年06月08日 07:00A-A+

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央视网消息：5月28日，习近平出席两院院士大会并发表重要讲话。连日来，总书记的重要讲话在广大科技工作者中引起热烈反响。

“这是总书记在科技创新和科技发展大的历史格局下，在中国走向现代化强国过程中的一次动员令。”中国科学院院士怀进鹏表示。

在增强自主创新能力、掌握核心技术方面，习近平指出：“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。”“努力实现关键核心技术自主可控，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。”总书记的讲话极大激发了科技工作者们勇于创新的热情。

杨元喜院士

“凡是核心技术掌握在别人手上，我们就会被别人牵着鼻子走，这不是一个强国所遵循的道路。我是做北斗卫星导航系统的，我们强调的就是所有的核心技术必须掌握在自己手上，所有的核心零部件，要百分之百国产。所以总书记在这方面的描述，我不但非常的赞同认可，而且深有体会。”中国科学院院士杨元喜激动地说。

“创新从来都是九死一生，但我们必须有‘亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔’的豪情。”总书记的话形象而深刻，引起院士们的强烈共鸣。

李家洋院士（左）

中国科学院李家洋院士是2017年度国家自然科学奖一等奖获得者。在水稻分子设计育种领域，他的研究团队已是世界领跑者，可当初，为了寻找一个理想株型的水稻功能基因，李家洋也曾经历长达10年的苦苦探索。

“水稻里有几万个基因，你要找到哪个基因是管这个性状的，那是很难的。”李家洋说。

“我们鼓励创新，也认识到创新不是嘴上喊喊那么简单的，往往它是九死一生的，真正从事创新的人是比较能够耐得住寂寞，能坐冷板凳的。”中国科学院院士李林表示。

讲话中，习近平总书记还指出，创新之道，唯在得人。“不能让繁文缛节把科学家的手脚捆死了，不能让无穷的报表和审批把科学家的精力耽误了”。

杨宝峰院士

中国工程院院士杨宝峰不无感动地说：“真的是说到我们的心坎里。我听了以后，觉得总书记是懂科技人才，接地气，了解科技界状况的。”

在中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰看来，总书记用很大篇幅来谈人才问题，充分体现了总书记“人才是创新的第一资源”的理念。创新人才，是由不同的群体组成的，既有给我们国家做出重大贡献的，以院士为代表的老一辈科学家，又有大量中青年科学家，还有我们未来的人才。他说：“这三个群体，总书记都讲到了，而且都提出了殷切的希望。我想惟有新一代青年人才成长起来，中国的科技才能迈上新的台阶，总书记对人才问题是高瞻远瞩，深谋远虑，有系统思考的。”