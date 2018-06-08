来源：新华网

新华社北京６月８日电 题：构建命运共同体 开启上合新时代——习近平主席推动上合组织发展五年间

新华社记者 郝薇薇

山海连天，清朗阔远，百年老城青岛环胶州湾张开臂弯。６月９日至１０日，习近平主席将在这里主持上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议并举行相关活动，会八方宾朋，商合作大计。

这将是上合组织扩员后召开的首次峰会，也将是习近平主席首次以中国国家元首身份主持上合峰会。两个“首次”，是时间偶合，更是众望所归。

过去５年，在习近平主席和其他成员国元首的推动下，上合组织砥砺前行，政治互信更深厚、务实合作更深入、国际影响更深远。

面向未来，“上合”号巨轮将从青岛再度启航，驶向构建人类命运共同体新征程，开启共促团结、共筑安全、共谋发展、共建家园新时代。

应势谋远的担当品格

从绿草茵茵的比什凯克到群山如聚的杜尚别，从白桦葱茏的乌法到阳光炽烈的塔什干、天高气朗的阿斯塔纳，沿着习近平主席“上合足迹”，一幅中国日益走近世界舞台中央的生动画卷徐徐铺展。

这是夙兴夜寐的行程——“会连会”，发表讲话，指引前行方向；面对面，晤谈老友，共话务实合作。

这是重逾千钧的担当——立足当前、放眼长远，既提出高屋建瓴的合作理念，也贡献切实可行的行动方案。

——从弘扬“上海精神”到“构建平等相待、守望相助、休戚与共、安危共担的命运共同体”，习近平主席应势谋远，深化拓展上合合作理念。

“把上海合作组织打造成成员国命运共同体和利益共同体”“牢固树立同舟共济、荣辱与共的命运共同体、利益共同体意识”“打造命运共同体、共建和谐家园”……历次峰会讲话，习近平主席对“命运共同体”念兹在兹。这一中国特色大国外交关键词，同“一带一路”倡议，共同、综合、合作、可持续的新安全观等中国理念一道，被多次写入峰会宣言、新闻公报等上合文件。

——从推动批准《上合组织至２０２５年发展战略》《上合组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》到倡议制定《上合组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来５年实施纲要、商签《上合组织贸易便利化协定》，习近平主席着眼全局，指引上合发展方向。

２０１４年杜尚别峰会，习近平主席结合地区安全新形势提出商签《上合组织反极端主义公约》建议。２０１７年阿斯塔纳峰会，成员国元首一致落笔签字，上合组织安全合作法律基础更加完善。

——从推动成立能源俱乐部、上合组织开发银行到倡议举办防务安全论坛、粮食安全论坛、电子商务工商联盟，习近平主席事必躬亲，安排细化上合合作方案。

“民齐者强。”习近平主席格外关注上合组织民心工程。在他的关心下，青年交流营、“科技伙伴计划”、非物质文化遗产交流体验等合作计划一项项落地生根、开花结果。

共同发展的宽广胸襟

欧亚大陆，习近平主席到访次数最多的地区之一。交融的历史、连绵的边界、紧密相连的安全利益和发展利益——在中国特色大国外交棋盘上，这片人类文明璀璨之地，地位重要、意义独特。

２０１３年９月，首次中亚之行，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，面向欧亚各国提出共同建设丝绸之路经济带倡议。数日后，他把这项“造福沿途各国人民的大事业”带到了上合大舞台。

“上海合作组织６个成员国和５个观察员国都位于古丝绸之路沿线……我们有责任把丝绸之路精神传承下去，发扬光大。”习近平主席在比什凯克峰会上向上合“大家庭”成员发出共建邀约。

参观塔吉克斯坦杜尚别热电厂，见证乌兹别克斯坦“安格连－帕普”铁路隧道通车，邀请哈萨克斯坦总统体验高铁模拟驾驶……习近平主席亲力亲为，推动“一带一路”理念融入上合“大家庭”发展血脉，为上合务实合作注入蓬勃动力、拓开崭新天地。

与“一带一路”“结缘”，被视为过去５年上合组织最大变化之一。上合组织秘书长阿利莫夫说，近年来上合组织各成员国提出了一系列推动组织合作的倡议，其中最重要的就是习近平主席提出的“一带一路”倡议。

经济全球化大潮之下，欧亚一体化倡议层出不穷。如何妥处各种区域合作安排和各国发展战略的关系，形成聚合效应、共促共同繁荣，尤其考验领导人的战略智慧和外交艺术。

对接、融合、发展，这是“中国方案”的核心词。阿斯塔纳峰会上，习近平主席有一段明确表述：“中方和有关各方正积极推动‘一带一路’建设同欧亚经济联盟建设等区域合作倡议以及哈萨克斯坦‘光明之路’等各国发展战略对接，上海合作组织可以为此发挥重要平台作用。”

惟有大视野，方成大格局。

同俄罗斯总统规划“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作，同巴基斯坦总理畅叙中巴经济走廊发展前景，同白俄罗斯总统探讨中白工业园建设进度……以上合“大家庭”双多边活动为桥，习近平主席同各国领导人夯实互信、厚植友谊，推进发展战略对接，推动“一带一路”深入人心。２０１５年，中俄签署关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟对接合作的联合声明两个月后，共建丝绸之路经济带被写入乌法峰会宣言，上合组织合作和“一带一路”建设进入融合发展新阶段。

启动中俄蒙三方合作进程，提出在本地区合作建设中国－中亚－西亚经济走廊、新亚欧大陆桥经济走廊、中蒙俄经济走廊等倡议……借上合组织多边平台之利，习近平主席凝聚各方力量、谋划合作新路，推动“一带一路”建设走深走实。２０１６年塔什干峰会，中俄蒙三国元首共同见证《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》签署，“一带一路”首个多边经济合作走廊步入正式实施阶段。

美美与共，天下大同。在习近平主席亲自推动下，经过各方共同努力，“一带一路”建设与上合组织合作相契相合、相映生辉，共同推动欧亚大陆走进融合发展大时代。

与时俱进的开拓精神

回顾过往，在冷战后世界变迁中，上合组织突破了制度和文化差异对国际合作的束缚，实现了对传统国际关系或结盟或对抗的超越，开拓出一条与众不同的发展合作之路。１７年“化茧成蝶”，上合组织站在新的时代潮头。

百年变局加速演进，不稳定性不确定性成为当今世界的标签。从内部新老成员国磨合适应到外部“三股势力”抬头回流，从地区热点问题久拖不决到保护主义、单边主义在世界逆势而行，面对新变化新挑战，上合组织将如何应对？

见证新中国外交风云的人民大会堂福建厅，巨幅漆画《武夷之春》苍碧遒劲。青岛峰会召开前，不到一个月时间里，习近平主席在这里接连会见上合组织成员国外长理事会会议、国防部长会议、安全会议秘书会议外方代表。

彰显重视，指明方向。面对新形势，习近平主席提出三个“要”：“一要不忘初心，坚定弘扬‘上海精神’；二要发挥优势，充分释放扩员潜力；三要开拓进取，锐意推进全面合作”。

锐意进取、开拓进取，这是过去５年中国外交留给世界的深刻印象。作为上合组织轮值主席国，中国也把这一精神气质融入上合组织发展新进程。

翻看过去一年的“上合日程”，写满了新探索、新实践。举办首届旅游部长会议、首届妇女论坛、首届政党论坛、首届媒体峰会，成立经济智库联盟，恢复“上合组织－阿富汗联络组”机制……白俄罗斯议会上院主席米亚斯尼科维奇如是评价：中国做了大量工作，为上合组织发展提供了新思路、新办法。

开拓进取，既要实践创新，更需理念创新。１７年传承与弘扬，“上海精神”在岁月积淀中日益丰厚，习近平主席关于构建新型国际关系和构建人类命运共同体的理念和“一带一路”倡议深化和丰富了“上海精神”的内涵，赋予它新的时代光彩。

为青岛峰会做全面准备的上合组织外长会被视为峰会成果“风向标”。细心的观察家们发现，习近平主席提出的推动构建新型国际关系和人类命运共同体的“两个构建”理念被写入会议新闻公报。

“上合组织一直是‘两个构建’的践行者、示范者。”在中国社科院上海合作组织研究中心秘书长孙壮志看来，中国理念为上合组织未来发展提供了新的精神指引和发展动力。

芳华正茂，前路光明。有理由相信，上合组织将在青岛峰会蓄满能量，以担当引领方向，以合作凝聚力量，以创新开拓未来，为地区和世界稳定繁荣注入源源不断的新动力，为人类文明发展擘画团结协作、携手同行的新图景。

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