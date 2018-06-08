60秒！最新的上海城市形象片来啦，先睹为快吧！

又美又燃！由上海市人民政府新闻办出品的最新上海城市形象片来了~60秒的镜头，经典又时尚，汇聚全球精彩，共创新的未来。……看了以后，你一定会更爱这座城！

今年11月，首届中国国际进口博览会将在上海的“四叶草”（国家会展中心）举办。从6月12日起，这个形象片还将亮相英国、塞尔维亚、匈牙利、克罗地亚~“魅力上海”将怎样展现魅力？小布带您先睹为快↓