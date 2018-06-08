40年“核”音绕梁，4代人“核”聚匠心

大亚湾畔，

中国第一座商用核电站诞生；

红沿河畔，

东北第一座核电基地一期建成；

铜鼓湾畔，首建核岛就挑战

世界单机容量最大的机组；

北部湾畔，为世界核电的

中国“芯”华龙一号成功加冕

……

从无到有再到强，

世界能源市场注入了一支不容忽视的力量

↓↓↓↓

中国核电

建证40年·中国建筑奇迹之旅

“建”证了中国核电从跟跑到领跑的跨越，

他们的身影，遍布全国1／2的核电站，

他们的实力，拥有核系统外“三项唯一”。

40年“核”力逆袭，打造了一张张国家名片，

40年“核”聚匠心，建证了一代代核电故事。

炎炎夏日“烤”验着中建人的核电情谊，

今天讲个春天的故事给你降降温，

这里承载了4代核电人的独家记忆。

故事还得追溯回40年前，

那时改革开放的春天刚拉开序幕……

48岁的他

转建核电站，还写检讨？

因为热爱，他不远千里

只身飞往深圳，从头学起，

老夏的职业“末班车”

在核电建设的大道上

一路狂奔！

故事1

一份冲动的“检讨”书

夏宏智，71岁

退休前是中建二局台山核电项目质量总监

1995年秋，夏宏智成为中建二局岭澳核电项目预选派的技术骨干代表之一。已经48岁的老夏一直从事着房建施工，没想到“高龄”的自己也有机会成为核电建设一员，心早已飞到改革开放的前沿——深圳。

然而一晃大半年过去了，老夏并未接到项目的通知，原来是原单位舍不得放老夏走。深圳的朝气与核电的魅力吸引着老夏，冲动的他自己买了机票来到了岭澳项目。

▲岭澳一期开工典礼合影（前排左三）

抵达项目后，老夏就一门心思地扑到了岭澳核电前期生产准备工作中，每天接受核电知识教育和培训，让他觉得紧张充实。三个月过去，每到发工资时同事们都领到厚厚的一沓钞票，老夏却一毛钱没领到。

这时老夏才明白是自己的冲动惹了祸，参与核电建设的热情没错，但不按程序来导致人事关系没能调到项目上，于是他连夜写了份深刻的检讨。

▲台山核电站项目留影

解决了人事问题，老夏的职业“末班车”在核电建设的大道上一路狂奔。48岁的他如年轻小伙一样保持着学习的激情与干事的冲劲，先后成为岭澳核电站的质量部经理与台山核电站的质量总监，用最严苛的质量安全管理标准监督着核电建设的精益求精。

虽已退休数年，每当他想起职场生涯唯一检讨时，老夏都会说“写得值！”是它让老夏成为了一名光荣的核电人。

为什么不能升级“洋师父”

的试验办法？

33岁的他改造的新技术，

节省3个月工期

和260万的试验费！

他是谁？

来听听吴荣的核电故事～

故事2

改造升级“洋师父”的老技术

吴荣，45岁

中建二局核电分公司副总经理

作为一名核电建设者，吴荣说中国商用核电发展经历了跟着“洋师父”学习到自己创新发展的过程。而这个过程中，他所在的团队也有一项小创新，回想起来非常骄傲。

核电站汽轮发电机组需要大量的海水进行循环冷却，这条海水的流动管道为大尺寸现浇的钢筋混凝土输水管，必须要进行水压试验以保证管道的质量。

在大亚湾和岭澳一期建设时，用的都是国外传统的整段试验方法，要待整条输水管结构施工完、混凝土达到设计强度后才能试验，这样的检测方法受场地限制，费时又费力。

▲吴荣讲解伸缩缝水压试验装置

一转眼来到了2006年岭澳二期建设，此时33岁的吴荣已是该工程的总工程师。“我们能不能升级‘洋师父’的试验办法？”想起水管试验时的费劲工程，他决定试试创新。

通过对过往试验数据进行统计分析，他们找到了试验能否成功的关键部位在于输水管中伸缩缝是否渗漏，采用了分段试验的方法，并设计了伸缩缝水压试验装置，成功攻克这一难题。

▲吴荣在核电现场布置工作

“过去的检验相当于是给人做全身检查才能发现哪里生病了，而我们改进后的检验方法，就相当于通过抽血给人做检查，找准了关键点。”吴荣解释着这项小创新。这样的改进，不仅节省了3个月工期，也将试验费用由原来的310万降低到50万！

你见过红色混凝土么？

没错，它也叫

“会牺牲的混凝土”！

28岁的李强“建”证了

它的成功研发和投产，

打破了发达国家

对此技术的垄断！

故事3

会牺牲的混凝土，中国也能造

李强，33岁

中建二局防城港核电项目技术部经理

“师父，混凝土不是灰色的吗，这怎么是红色的？”2010年，李强还是广东台山核电项目的一名技术员，他跟随师父李政到现场学习，发现了竟然有红色的混凝土。

“这是因为它不是普通的混凝土，里面含有赤铁矿。”李强的师父李政是该项目的总工程师，他们正在研发的这种混凝土叫牺牲混凝土。

▲牺牲混凝土试块

这种混凝土最大的特性就是会“牺牲自己”，万一发生了公众最为担忧的核事故，牺牲混凝土与核电站堆芯熔融物接触后能受热熔化与之混合，快速降低堆芯温度，并包裹放射性裂变产物，这样就大大的降低了对环境与公众的危害。

李强和师父所在的台山核电站2号机组，不仅是目前世界上单机容量最大的堆型，也是中国建筑首次承建核岛土建工程。为了核岛最核心的部分能用上牺牲混凝土，李政团队跑遍了全广东省的各个混凝土原材料厂家，经过了上百次的试验才成功。

▲台山核电站2号核岛FCD

2013年4月，28岁的李强“建”证红色的牺牲混凝土被送至2号核岛反应堆厂房的堆芯内部，这标志着具有我国自主知识产权的牺牲混凝土成功投产，打破了发达国家对此项技术的垄断。

给核反应堆缝制

天衣无缝的“钢铁盔甲”？

天方夜谭？

19岁的核电“焊将”做到了！

6斤沙袋承载着朱瑞峰

挑战“魔鬼标准”的核电梦……

故事4

6斤沙袋的秘密

朱瑞峰，19岁

中建二局防城港核电项目最年轻的核级焊工

谁能给核反应堆缝制天衣无缝的“钢铁盔甲”？只能有取到国家核安全局颁发证书的核级焊工才够胜任！而这样的核级焊工都是千锤百炼、百里挑一的精细“焊将”。年仅19岁的朱瑞峰，就是广西防城港核电项目给华龙一号核岛钢衬里缝“衣服”的众多焊将中最年龄最小的一位。

▲朱瑞峰绑着沙袋进行焊接练习

他挑战的焊接标准可谓是“魔鬼标准”，以3号核岛为例，其钢衬里筒体由1万多平方米的6毫米钢板焊接成形，把这些钢板平摊开来，面积相当于1.5个标准足球场。连接这些钢板的焊缝里若出现1.5毫米以上的单个气孔，或者针尖大小的连续气孔，都会被视为不合格品。

焊缝内部的缺陷肉眼看不到，怎么办？“给我们的焊缝拍X光片啊！让所有缺陷无所遁形。”小朱解释着他们“考官”严苛的阅卷方法。当然这些已经难不倒小朱的巧手了。

在同批进场的90多名焊工学员中，他是最早考取核级焊工证的一个。为了高标准的完成焊接任务，他给自己“开小灶”，每天带着6斤的沙袋在手臂上进行焊接练习。正是300多名像他一样精益求精的华龙工匠的努力，才换来了1万多平方米筒体焊接一次合格率达97.5％以上的好成绩。

“核音”绕梁，40年不绝，

4代中建人的珍贵记忆，

如核电发展长河里奔腾的浪花，

助推着中国核电快速成长并走向世界。

他们千锤百炼，夯实核电之基，

他们巧手巨匠，编制核电之冠，

他们精于毫厘，助力核电加冕。

伴随着国家名片广西防城港核电站

“华龙一号”穹顶的成功吊装，

更多中建人的核电故事，

如潮水般涌现。