40年“核”音绕梁，4代人“核”聚匠心

来源：中国建筑 中国青年网
大亚湾畔，
中国第一座商用核电站诞生；
红沿河畔，
东北第一座核电基地一期建成；
铜鼓湾畔，首建核岛就挑战
世界单机容量最大的机组；
北部湾畔，为世界核电的
中国“芯”华龙一号成功加冕
……
从无到有再到强，
世界能源市场注入了一支不容忽视的力量
↓↓↓↓
中国核电
建证40年·中国建筑奇迹之旅
“建”证了中国核电从跟跑到领跑的跨越，
他们的身影，遍布全国1／2的核电站，
他们的实力，拥有核系统外“三项唯一”。
40年“核”力逆袭，打造了一张张国家名片，
40年“核”聚匠心，建证了一代代核电故事。
炎炎夏日“烤”验着中建人的核电情谊，
今天讲个春天的故事给你降降温，
这里承载了4代核电人的独家记忆。
故事还得追溯回40年前，
那时改革开放的春天刚拉开序幕……
48岁的他
转建核电站，还写检讨？
因为热爱，他不远千里
只身飞往深圳，从头学起，
老夏的职业“末班车”
在核电建设的大道上
一路狂奔！
故事1
一份冲动的“检讨”书
夏宏智，71岁
退休前是中建二局台山核电项目质量总监
1995年秋，夏宏智成为中建二局岭澳核电项目预选派的技术骨干代表之一。已经48岁的老夏一直从事着房建施工，没想到“高龄”的自己也有机会成为核电建设一员，心早已飞到改革开放的前沿——深圳。
然而一晃大半年过去了，老夏并未接到项目的通知，原来是原单位舍不得放老夏走。深圳的朝气与核电的魅力吸引着老夏，冲动的他自己买了机票来到了岭澳项目。
▲岭澳一期开工典礼合影（前排左三）
抵达项目后，老夏就一门心思地扑到了岭澳核电前期生产准备工作中，每天接受核电知识教育和培训，让他觉得紧张充实。三个月过去，每到发工资时同事们都领到厚厚的一沓钞票，老夏却一毛钱没领到。
这时老夏才明白是自己的冲动惹了祸，参与核电建设的热情没错，但不按程序来导致人事关系没能调到项目上，于是他连夜写了份深刻的检讨。
▲台山核电站项目留影
解决了人事问题，老夏的职业“末班车”在核电建设的大道上一路狂奔。48岁的他如年轻小伙一样保持着学习的激情与干事的冲劲，先后成为岭澳核电站的质量部经理与台山核电站的质量总监，用最严苛的质量安全管理标准监督着核电建设的精益求精。
虽已退休数年，每当他想起职场生涯唯一检讨时，老夏都会说“写得值！”是它让老夏成为了一名光荣的核电人。
为什么不能升级“洋师父”
的试验办法？
33岁的他改造的新技术，
节省3个月工期
和260万的试验费！
他是谁？
来听听吴荣的核电故事～
故事2
改造升级“洋师父”的老技术
吴荣，45岁
中建二局核电分公司副总经理
作为一名核电建设者，吴荣说中国商用核电发展经历了跟着“洋师父”学习到自己创新发展的过程。而这个过程中，他所在的团队也有一项小创新，回想起来非常骄傲。
核电站汽轮发电机组需要大量的海水进行循环冷却，这条海水的流动管道为大尺寸现浇的钢筋混凝土输水管，必须要进行水压试验以保证管道的质量。
在大亚湾和岭澳一期建设时，用的都是国外传统的整段试验方法，要待整条输水管结构施工完、混凝土达到设计强度后才能试验，这样的检测方法受场地限制，费时又费力。
▲吴荣讲解伸缩缝水压试验装置
一转眼来到了2006年岭澳二期建设，此时33岁的吴荣已是该工程的总工程师。“我们能不能升级‘洋师父’的试验办法？”想起水管试验时的费劲工程，他决定试试创新。
通过对过往试验数据进行统计分析，他们找到了试验能否成功的关键部位在于输水管中伸缩缝是否渗漏，采用了分段试验的方法，并设计了伸缩缝水压试验装置，成功攻克这一难题。
▲吴荣在核电现场布置工作
“过去的检验相当于是给人做全身检查才能发现哪里生病了，而我们改进后的检验方法，就相当于通过抽血给人做检查，找准了关键点。”吴荣解释着这项小创新。这样的改进，不仅节省了3个月工期，也将试验费用由原来的310万降低到50万！
你见过红色混凝土么？
没错，它也叫
“会牺牲的混凝土”！
28岁的李强“建”证了
它的成功研发和投产，
打破了发达国家
对此技术的垄断！
故事3
会牺牲的混凝土，中国也能造
李强，33岁
中建二局防城港核电项目技术部经理
“师父，混凝土不是灰色的吗，这怎么是红色的？”2010年，李强还是广东台山核电项目的一名技术员，他跟随师父李政到现场学习，发现了竟然有红色的混凝土。
“这是因为它不是普通的混凝土，里面含有赤铁矿。”李强的师父李政是该项目的总工程师，他们正在研发的这种混凝土叫牺牲混凝土。
▲牺牲混凝土试块
这种混凝土最大的特性就是会“牺牲自己”，万一发生了公众最为担忧的核事故，牺牲混凝土与核电站堆芯熔融物接触后能受热熔化与之混合，快速降低堆芯温度，并包裹放射性裂变产物，这样就大大的降低了对环境与公众的危害。
李强和师父所在的台山核电站2号机组，不仅是目前世界上单机容量最大的堆型，也是中国建筑首次承建核岛土建工程。为了核岛最核心的部分能用上牺牲混凝土，李政团队跑遍了全广东省的各个混凝土原材料厂家，经过了上百次的试验才成功。
▲台山核电站2号核岛FCD
2013年4月，28岁的李强“建”证红色的牺牲混凝土被送至2号核岛反应堆厂房的堆芯内部，这标志着具有我国自主知识产权的牺牲混凝土成功投产，打破了发达国家对此项技术的垄断。
给核反应堆缝制
天衣无缝的“钢铁盔甲”？
天方夜谭？
19岁的核电“焊将”做到了！
6斤沙袋承载着朱瑞峰
挑战“魔鬼标准”的核电梦……
故事4
6斤沙袋的秘密
朱瑞峰，19岁
中建二局防城港核电项目最年轻的核级焊工
谁能给核反应堆缝制天衣无缝的“钢铁盔甲”？只能有取到国家核安全局颁发证书的核级焊工才够胜任！而这样的核级焊工都是千锤百炼、百里挑一的精细“焊将”。年仅19岁的朱瑞峰，就是广西防城港核电项目给华龙一号核岛钢衬里缝“衣服”的众多焊将中最年龄最小的一位。
▲朱瑞峰绑着沙袋进行焊接练习
他挑战的焊接标准可谓是“魔鬼标准”，以3号核岛为例，其钢衬里筒体由1万多平方米的6毫米钢板焊接成形，把这些钢板平摊开来，面积相当于1.5个标准足球场。连接这些钢板的焊缝里若出现1.5毫米以上的单个气孔，或者针尖大小的连续气孔，都会被视为不合格品。
焊缝内部的缺陷肉眼看不到，怎么办？“给我们的焊缝拍X光片啊！让所有缺陷无所遁形。”小朱解释着他们“考官”严苛的阅卷方法。当然这些已经难不倒小朱的巧手了。
在同批进场的90多名焊工学员中，他是最早考取核级焊工证的一个。为了高标准的完成焊接任务，他给自己“开小灶”，每天带着6斤的沙袋在手臂上进行焊接练习。正是300多名像他一样精益求精的华龙工匠的努力，才换来了1万多平方米筒体焊接一次合格率达97.5％以上的好成绩。
“核音”绕梁，40年不绝，
4代中建人的珍贵记忆，
如核电发展长河里奔腾的浪花，
助推着中国核电快速成长并走向世界。
他们千锤百炼，夯实核电之基，
他们巧手巨匠，编制核电之冠，
他们精于毫厘，助力核电加冕。
伴随着国家名片广西防城港核电站
“华龙一号”穹顶的成功吊装，
更多中建人的核电故事，
如潮水般涌现。