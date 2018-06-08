聚焦重点打赢精准脱贫攻坚战、坚决打好禁毒人民战争，市委常委会研究了这些重大事项

本报讯 市委常委会今天下午（6月8日）举行会议，研究进一步做好东西部扶贫协作和禁毒工作等事项。市委书记李强主持会议并讲话。

会议听取了我市贯彻落实中央要求，开展东西部扶贫协作工作情况的汇报，指出打赢打好精准脱贫攻坚战，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署，上海要不折不扣落实好各项扶贫攻坚举措，全力以赴完成中央交给上海的政治任务。要聚焦帮扶重点，积极创新方式方法，针对当地实际需求，在精准帮扶上下更大功夫。要总结行之有效的帮扶举措，用好上海各方面优势，更好激发贫困群众内生动力，切实提升对口地区“造血”功能。要深化“全市一盘棋”工作格局，压实各区各单位主体责任，充分汇聚社会和企业等各方力量，把扶贫协作工作做细、做实、做出成效。

会议听取了上海禁毒工作情况汇报，强调要高度重视禁毒工作，清醒认识毒品问题的危害性、复杂性，以更加坚决的态度、更有力的措施，坚定不移开展禁毒斗争。要突出重点，聚焦青少年等重点人群，抓牢禁毒工作重点内容，堵塞漏洞、攻坚突破。要加强组织领导，统筹各方力量、整合各方资源，坚决打好禁毒人民战争，尽最大努力遏制毒品危害。

会议还研究了其他事项。（网站首页图：晨报微信制图）