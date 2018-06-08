李强会见世界交易所联合会首席执行官：上海——不断提升开放水平 期待扩大合作共同做大金融产业

本报讯 市委书记李强6月7日下午会见了世界交易所联合会首席执行官苏库马尔一行。

李强感谢世界交易所联合会为上交所等中国大陆地区会员提供的支持与帮助。他说，世界交易所联合会是国际资本市场最重要的行业组织之一，在全球金融治理中发挥着重要作用。上海作为中国最大的经济中心城市，当前正在按照中央要求，加快建设国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心。在全面深化国际金融中心建设的过程中，上海将不断提升金融业的开放水平，十分期待同国际金融组织、金融机构进一步扩大合作、分享经验，共同做大金融产业。今年是中国改革开放40周年，我们将坚定不移扩大对外开放，把开放的大门越开越大。将于今年11月在上海举办的首届中国国际进口博览会是中国支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场的重大举措，欢迎联合会和各位会员关注并参与相关活动。

苏库马尔说，世界交易所联合会高度重视中国资本市场，上海在国际金融中心建设过程中取得的进展令人印象深刻。十分愿意发挥联合会的全球性、行业性影响力和丰富的会员资源优势、平台作用，为上海以及中国资本市场的进一步发展贡献经验智慧。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰，副市长、世界交易所联合会董事会主席吴清参加会见。