上海市决策咨询委员会举行座谈 李强为新一届委员颁聘书：要突出前瞻性保持独立性强化操作性 提供前沿视角和对策

本报讯 市决策咨询委员会委员座谈会今天上午（6月8日）举行。市委书记李强为新一届市决咨委委员颁发聘书并讲话指出，按照以习近平同志为核心的党中央对上海工作的指示要求，上海正加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。我们要不断提升城市能级和核心竞争力，更好参与全球合作竞争，需要汇聚各方面智慧和力量。希望各位委员积极发挥决策咨询作用，突出前瞻性、保持独立性、强化操作性，更好提供前沿视角和对策建议，帮助我们不断完善政策、改进工作。

3个多小时的座谈会上，市决咨委委员聚焦提升上海城市能级和核心竞争力主题，开门见山、分享观点，提出真知灼见。李强认真倾听记录，就上海面向未来发展的核心关键问题同委员们展开深入讨论，对大家立足各自专业领域，为上海改革发展建言献策表示诚挚感谢。

李强说，站在新的起点推动上海更好发展，必须围绕提升城市能级和核心竞争力，更加聚焦上海发展的主要矛盾和关键环节，以重大问题的突破和重点工作的扎实推进，支撑和引领上海全局工作，为国家发展全局作出更大贡献。各位决咨委委员都是各自领域的专家，站在理论研究和科技变革、经济社会发展的前沿，希望大家在提供决策咨询时更加突出前瞻性，看得更远、想得更深，着眼构筑上海今后二三十年乃至更长远参与全球合作竞争的战略优势，做好前瞻研究、超前谋划，提出有意义、有价值的新思路新建议。要保持独立性，跳出条条框框，独立思考判断，大胆提出建议。只要有理有据，我们都会认真对待。要强化操作性，围绕市委中心工作、重点工作，不仅要研究是什么、为什么，更要研究从何切入、如何着手，提出解决问题的对策，提供参考预案和建议选项。市决咨委要进一步创新联系和服务委员的方式方法，充分发挥好大家的作用。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰主持座谈会并宣读聘任决定。王战、王曦、王志雄、王新奎、朱民、许宁生、李友梅、沈建明、沈坤荣、陈恩红、张道根、周其仁、周振华、林忠钦、赵悦、赵燕菁、郭平、袁岳、诸大建等19位同志被聘为新一届上海市决咨委委员。此次聘任在委员区域和身份上有所拓展，首次在苏浙皖各聘任了一位委员，首次聘任了一位民营企业家和一位民间智库负责人。