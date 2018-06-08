光明乳业随心订获2018年首批“上海品牌”认证

2018年6月7日，上海品牌认证获证企业发布在锦江小礼堂举行。53家企业获得首批上海品牌认证，光明乳业作为唯一一家食品企业在列。百年乳企，如今 “上海品牌”认证成为公司走向世界的名片。

高标准严要求打造“光明”品牌

本次“上海品牌”认证制度采用国际通行的合格评定方式，由获得CNAS认可的第三方认证机构对产品和服务依据标准进行市场化的评价。认证定位于“国内领先、国际一流”，塑造品质卓越、技术领先、管理科学的自主品牌形象，全力打响“四大品牌”和“上海标准”。认证汇聚沪上众多“金字招牌”，光明乳业成为食品企业“独一份”。

作为立足华东沃土辐射全国的百年乳企， “上海品牌”的认证让光明乳业在国际化进程中远行。

全产业链布局传递“光明”力量

本次“上海品牌”认证，光明乳业获证服务为随心订，这也是光明乳业最具本土特色的服务模式。光明乳业随心订承诺做到“四随”服务，“随时订”指可以24小时通过电话、网络订购，选购更随心；“随时付”是通过支付宝、银联等多种付款模式，付款更随心；“随意选”表示可以选择近百种新鲜乳制品；“随心换”代表更换产品、暂停、续订服务更随心。目前，随心订“送奶到家服务”覆盖全国20多个城市，每天为120多万个家庭提供更轻松、便捷的送奶到家服务。

为顺应时代发展，“随心订”也在新零售业态的重构之下整合出的一条低成本，高收益的新零售模式——“随心购”。“随心购”利用光明乳业多年布局的物流优势，建立“专卖店+牛奶棚+奶站”终端组合，实现全城20分钟极速送达服务。

光明乳业拥有国内乳品行业唯一一家国家重点实验室（SKLDB），是国内获得国际专利最多的乳品企业；光明牧业拥有60多年的养牛历史，保证生鲜乳“从牧场到工厂”的全程安全；旗下工厂拥有国际水准生产制造，拥有世界最大的乳制品单体工厂，导入世界级制造持续改善的生产管理系统，达成产品质量零缺陷的战略目标。此外，光明乳业是乳品行业内唯一的五星级冷链物流企业，全程严苛冷链标准。

未来，光明乳业立足自身发展，推动长三角经济一体化，并将树立中国乳业高端品牌形象。