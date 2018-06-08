来源：新华网

习近平同俄罗斯总统普京举行会谈

两国元首一致同意

推动中俄关系在高水平上实现更大发展

新华社北京6月8日电（记者白洁、吴嘉林）8日，国家主席习近平在人民大会堂同俄罗斯总统普京举行会谈。两国元首一致同意，秉持世代友好理念和战略协作精神，拓展和深化各领域合作，推动新时代中俄关系在高水平上实现更大发展。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正参加会谈。

习近平再次祝贺普京开始新一届总统任期，赞赏普京选择中国作为新任期首个进行国事访问的国家。习近平指出，中俄全面战略协作伙伴关系成熟、稳定、牢固。无论国际形势如何变幻，中俄始终坚定支持对方维护核心利益，深入开展各领域合作，共同积极参与全球治理，为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体发挥了中流砥柱作用。中方愿同俄方一道努力，久久为功，巩固高水平互信，拓展各领域合作，深化人文交流互鉴，密切国际协调配合，把中俄世代友好理念一代代传承下去，不断充实两国协作战略内涵，推动中俄关系与日俱进，与日俱新，造福两国人民。

习近平强调，在双方共同努力下，当前中俄各领域合作保持强劲势头，利益融合不断深化，“一带一路”建设同欧亚经济联盟对接取得重要早期收获。双方要认真研究各领域合作新思路新举措，将两国高水平政治关系优势转化为更多实际合作成果。要加强两国人文合作，增进人民友谊。

习近平指出，中俄同为联合国安理会常任理事国，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系，倡导国际关系民主化，促进热点问题政治解决进程，继续为维护世界和平和国际战略稳定发挥积极作用。中方愿同包括俄方在内的上海合作组织各成员国一道，以青岛峰会为契机，进一步弘扬“上海精神”，确保上海合作组织继续健康稳定发展。

普京表示，深化俄中全面战略协作伙伴关系是俄罗斯外交的优先方向。俄中双方相互照顾彼此核心利益和重大关切，积极推进政治、经济、人文各领域对话合作，密切在国际事务中沟通协调。双方关系达到了历史最好水平，成为当今世界国与国关系的典范，为维护国际和平、安全与稳定发挥了重要作用。俄方愿加强同中方经贸、投资、能源、基础设施合作。俄方赞赏中方担任上海合作组织主席国为推动成员国合作所作努力，支持中方成功举办青岛峰会，愿密切双方在国际地区事务及联合国、金砖国家、二十国集团等多边框架内的协调合作。

两国元首听取了中俄各领域合作委员会负责人及两国外长的汇报，并就朝鲜半岛局势、伊朗核问题等共同关心的问题深入交换了意见。

会谈后，两国元首共同签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦联合声明》，见证了多项双边合作文件的签署，并共同会见了中外记者。

会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为普京举行欢迎仪式。韩正、丁薛祥、王晨、孙春兰、杨洁篪、胡春华、王毅、刘奇葆、何立峰等参加。（网站首页图：新华网图片）