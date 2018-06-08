“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动海南行启动

来源：央视网

央视网消息：“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动海南行启动仪式于6月8日在海口举行。中央网信办网络新闻信息传播局，海南省委宣传部、网信办有关负责同志，18家中央重点新闻网站及地方媒体记者出席。

中央网信办网络新闻信息传播局有关负责同志表示，“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动海南行旨在深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入宣传贯彻习近平总书记在海南重要讲话精神，落实中央关于全国新闻战线“走转改”要求，宣传海南成为新时代全面深化改革开放的新标杆，报道海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港，争创新时代中国特色社会主义生动范例的思路和举措。各媒体要以典型人物的典型事迹为着力点，小故事讲大道理，小视角反映大主题，小切口突出新时代，用真情采写出一批沾泥土、带露珠、冒热气、接地气，能闻见海风味听见海潮声的新闻作品。

海南省委宣传部、网信办有关负责同志表示，今年习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话和《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》精神，赋予了海南全面深化改革开放，建设自由贸易实验区和中国特色自由贸易港的神圣使命。站在新的历史起点上，此次活动将极大鼓舞海南干部群众建设海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的信心，激励全省各族人民奋力谱写中华民族伟大复兴中国梦的美好海南新篇章。

“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动于今年5月启动，海南是“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动的第二站。在未来为期5天的时间里，31名记者将奔赴海口、三沙、文昌多地开展采访活动，通过全景式、多形态、融媒体的报道，追寻海南30年来在改革开放、民生保障、生态保护等领域的发展印记，生动记录、客观呈现新时代美好新海南。

此次海南行后，采访团还将陆续深入内蒙、新疆、广东、广西进行采访报道。