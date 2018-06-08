习近平向俄罗斯总统普京授予首枚“友谊勋章”

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新华社北京6月8日电（记者李忠发、吴嘉林）和平号角东方嘹亮，友谊传承绵延流长。中华人民共和国“友谊勋章”颁授仪式8日下午在人民大会堂金色大厅隆重举行。国家主席习近平向俄罗斯总统普京授予首枚“友谊勋章”。

中共中央政治局常委、中央书记处书记、党和国家功勋荣誉表彰工作委员会主任王沪宁，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席授勋仪式。

人民大会堂金色大厅灯光璀璨，气氛热烈庄重。红色巨幅背景板上，金色的“友谊勋章”图案和中文、俄文书写的“中华人民共和国‘友谊勋章’颁授仪式”字样格外醒目。背景板前，中俄国旗整齐排列。

17时55分许，18名威武的陆海空三军仪仗兵迈着铿锵有力的步伐进入会场，走上授勋台两侧伫立。授勋仪式开始。

伴随雄壮的出场礼乐，习近平和普京肩并肩步入金色大厅。全场观礼人员起立，行注目礼，现场响起热烈的掌声。

两国元首登上授勋台，全体肃立，奏唱中华人民共和国国歌。

在热烈的掌声中，习近平发表讲话。

习近平指出，中华人民共和国“友谊勋章”是中国国家对外最高荣誉勋章，授予在支持中国现代化建设、促进中外交流合作、维护世界和平中作出杰出贡献的外国友人。普京总统是具有世界影响的大国领袖，也是中国人民的老朋友、好朋友。正是得益于普京总统多年来的高度重视和亲自推动，中俄关系经受住国际风云变幻的考验，政治和战略互信不断深化，各领域务实合作得到长足发展，两国人民友谊不断深化。高水平的中俄关系造福了两国人民，堪称当今世界大国、邻国和谐共处的典范，为推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体作出了重要贡献。

习近平强调，这枚沉甸甸的“友谊勋章”代表了中国人民对普京总统的崇高敬意，更象征着中国和俄罗斯两个伟大民族的深厚友谊。站在新起点上，我愿继续同普京总统一道，秉持睦邻友好、战略协作、合作共赢的精神，共同引领中俄关系迈向更加辉煌的未来。

随后，王沪宁宣读《国家主席授勋令》：根据《中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法》，特将中华人民共和国“友谊勋章”授予俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京，以表彰普京总统长期致力于推动中俄睦邻友好和全面战略协作伙伴关系发展以及为此作出的重要贡献。

在两名国旗手护送下，仪仗兵手捧中华人民共和国“友谊勋章”托盘行进到授勋台。金色的勋章熠熠生辉。

仪式号角响彻金色大厅，习近平郑重将勋章配挂在普京胸前。两国元首亲切握手。场内再次响起热烈的掌声。

军乐团演奏俄罗斯联邦国歌。

普京致答辞。普京表示，十分感谢习近平主席将首枚中华人民共和国“友谊勋章”颁授予我。我深感荣幸。这不仅是给予我个人的最高荣誉，更体现了俄中全面战略协作伙伴关系的高水平和中国人民对俄罗斯人民的深情厚谊。我们珍惜俄中全面战略协作伙伴关系。两国战略合作的坚实基础是两国元首之间的友谊和两国人民之间的感情。我将珍藏这枚意义非凡的勋章，并愿同习近平主席携手努力，共同致力于俄中繁荣昌盛。

出席授勋仪式的还有中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华，国务委员兼外交部部长王毅，国务委员兼国务院秘书长肖捷，全国政协副主席张庆黎、巴特尔、何立峰。为中俄关系作出贡献的中俄各界友好人士、反法西斯老战士代表或其后人、中俄青少年代表、俄驻华使馆外交官等700余人参加了授勋仪式。（网站首页图：新华网图片）