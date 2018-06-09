“中国交响七十年”项目启动

记者 殷 茵

晨报讯 日前，上海交响乐团与上海音乐出版社宣布联合启动“中国交响七十年”项目，将系统梳理1949年建国以来中国交响音乐创作的发展过程，并从中甄选出70部具有代表性的中国交响乐力作，于明年建国70周年之际编辑成册。这套全新的图文音像制品《中国交响七十年（1949年-2019年）》，试图清晰还原中国交响音乐绵延不绝的发展脉络，“我们更希望，这套出版物能够走出去，让世界了解中国的交响乐”，上海交响乐团团长周平说。

“中国交响七十年”以1949年为起始点，按1949至1965年、1966至1976年、1977至1989年、1990至2019年划分年代。由国内著名指挥家、作曲家、音乐学者组成的专家组遴选出具有时代特点、艺术价值，同时深受大众喜爱的70部中国交响乐作品。作品由上海交响乐团联合一批中国最优秀的指挥家、独奏家进行唱片灌录，上海音乐出版社对每部作品配以作曲家简介、作品结构分析、指挥演奏提要、创作背景等图文注解。尤为值得一提的是，除像《梁祝》《红旗颂》《黄河》 这些观众耳熟能详的作品外，“中国交响七十年”还收录了相当一批因历史条件所限从未出版的优秀作品。上海交响乐团音乐总监余隆表示：“今天，我们用70部中国交响乐作品，沿着老一辈中国音乐家的足迹，传承给下一代。不仅是对过往的一次总结，更是对未来中国交响事业的无限展望。”