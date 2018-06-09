京剧音乐剧场《我们共同走过》6月28日首演-上京几代艺术家 讲述一同走过的“40年”

晨报记者 邱俪华

为纪念改革开放四十周年，上海京剧院策划推出贯穿全年的系列主题演出。6月28日晚，京剧音乐剧场《我们共同走过》将率先在上海音乐厅上演，集结剧院几代艺术工作者，以最顶尖阵容呈现。6月30日和7月1日晚，还将在周信芳戏剧空间连演两场。

2013年，上海京剧院首推“京剧音乐剧场”这一全新的戏曲演出形式，将传统戏曲艺术与传统民族文化、舞台视觉艺术交相融合，在立足传统的基础上，探索音乐剧场的表现形式，开拓一条传统艺术世界化的新路。今年的音乐剧场《我们共同走过》，秉承“以音乐叙事，以情感动人”的宗旨，通过上海京剧院40年来不断涌现的优秀剧目、杰出人才及重要事件，展示大时代背景下，传统戏曲艺术的繁荣发展。

演出将聚集上海京剧院几代艺术家，讲述他们与改革开放40年一同走过的故事。童祥苓、尚长荣、李炳淑、张南云、王梦云、陈少云、夏慧华、关栋天、奚中路、唐元才、何澍、史依弘、李军、王珮瑜、严庆谷、胡璇、李国静、熊明霞、傅希如、郭睿玥、蓝天、杨东虎、郭毅、陈圣杰、高红梅、田慧、杨扬、董洪松、于同辉、鲁肃、吴响军等名家新秀，将以最真挚的情感讲述或演绎“我们共同走过”这一主题。

采访中，著名京剧表演艺术家、麒派传人陈少云说，“作为上海京剧院的一员，我深感艺术传承的使命与责任，亦充满感恩与欣喜。回溯历史，改革开放的40年是上京与时代同行、与城市共舞的40年；回望自身，改革开放的40年也是我个人追寻艺术梦想的美好岁月。上海，是麒派艺术的诞生地。一直以来，在周信芳大师精神引领下的上海京剧院是我的梦想之所，这里有我的麒派艺术梦，有先生的艺术精神，有一方开放、包容的艺术土壤。”

据悉，演出还邀请了跨界明星、普通戏曲工作者、观众代表等共同参与。剧院于5月底启动的“我与上京40年”主题征集活动一经发布，大批观众踊跃参与，热情分享改革开放40年与上京结缘相守的珍贵回忆。最特别的分享者将亲临演出现场，讲述与上京的情缘和40年来的崭新变化。

今年下半年，上海京剧院计划在京沪两地陆续推出纪念改革开放40周年系列主题演出，将“我们共同走过”这一主题贯穿全年。7月31日至8月5日，由史依弘、李军、王珮瑜、安平、胡璇、李国静、熊明霞等领衔的“上京实力派”系列演出将亮相上海大剧院中剧场，京剧名家陈少云及特邀嘉宾张建峰、康万生、舒桐等加盟助阵。9月26日至28日，传承版“尚长荣三部曲”《曹操与杨修》《贞观盛事》《廉吏于成龙》将于北京长安大戏院连演三晚。“十一黄金周”，海派连台本戏《狸猫换太子》（上、下本）、南派《龙凤呈祥》、新编现代京剧《浴火黎明》、神话京剧《盘丝洞》等品牌大戏将逐一献演人民大舞台。