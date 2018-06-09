足协杯四分之一决赛首回合-上港客场战国安 武磊自信状态好

记者 俞 炯（6月8日北京电）

晨报讯 本赛季的京沪大战从中超延续到了足协杯。中超11轮战罢，北京国安只比领头羊上海上港少1分，而且还曾经在上港队的主场2:1逆转赢球。现在两队又将在足协杯四分之一决赛中碰面，本周六晚7点35分的首回合比赛，上港队将客场挑战北京国安。

对于这个在联赛中战胜过自己的对手，上港队无论是主帅佩雷拉，还是球员们都有信心在对方的主场取得一个好的结果。佩雷拉表示球队会吸取经验和教训，“上一次在联赛的交锋，我们在控制比赛上做得还有不足。回顾那场比赛，我们有很多得分机会可以改变比赛结果。明天的比赛我们要做好攻守平衡，找到对方的空当所在，知道怎么去踢。”

国脚武磊也认为，联赛主场不敌北京国安和球队的阵容不整有很大关系，“之前联赛中我们和北京中赫国安有过交手，主场虽然输掉了，但当时奥斯卡因伤缺席，胡尔克受伤提前下场。”

本周二，国脚队球员终于可以和全队一起合练，佩雷拉总算可以好好演练一下这场比赛的技战术，“我们这几天努力在技战术方面进行提高。足协杯是两回合的比赛，在客场取得好的结果对于第二回合非常关键。我们做好了出战准备，会努力发挥出自己的水平，打出一场精彩的比赛。”

联赛间歇期，上港队球员们都得到了很好的休息，但武磊等国脚却一直在跟随国家队集训和比赛，他们的状态如何？武磊表示完全没有问题，“我们回到上海后也休息了两天，体能方面没有什么问题。我觉得自己的比赛状态不错，国家队也是一周一赛，所以节奏保持得比较好。”

在U23国足集训的陈彬彬和胡靖航也已于周四晚抵达北京和球队会合，周五都出现在了球队适应场地训练的队伍中。巴西中锋埃尔克森没有随队来到北京，估计比赛当晚球队出场的三外援还将是胡尔克、奥斯卡和艾哈迈多夫。