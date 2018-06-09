有豪杰横空出世 有英雄默默淡出-盘点俄罗斯世界杯的璀璨新星和失意英雄

据新华社报道 制图/潘文健

“出身仕汉羽林郎，初随骠骑战渔阳”。四年一度的国际足坛盛事即将拉开战幕，有一代英雄已经淡出球迷视野，让人扼腕叹息；也有一批小将已经摩拳擦掌，期待能够挑起大梁、成为超级新星。谁来继承前辈的衣钵、继续带领球队竞争大力神杯？谁是优异足球基因的“天选继承人”？全世界的球迷都在等待着答案。

天选之子

6月3日巴西与克罗地亚的友谊赛上，1997年出生的巴西球员热苏斯以国家队队长身份首发出场，这位效力于英超冠军曼城队的球员成为巴西历史上第六年轻的队长。要知道四年前，热苏斯还在一边踢球一边粉刷街道赚钱，抽空才能从电视上看到偶像内马尔征战世界杯。如今，他已与昔日偶像携手并肩，一起为球衣上的第六颗“金星”并肩作战。

新星辈出、天赋溢出，法国球迷对他们的青年近卫军信心满满。姆巴佩，这个已在俱乐部层面证明了自己的19岁青年，抢点意识出色、射门水准高超。他即将迎来自己人生当中的首场世界杯比赛。此外，法国队还拥有登贝莱、门迪等一批“妖人”级优秀球员。细心比对发现，本次法国队最终23人大名单中只有9人参加过两年前的欧锦赛。“高卢雄鸡”的青春风暴，无疑是本届杯赛上的一大看点。

前两届世界杯冠军得主德国队和西班牙队，也都有青年才俊涌现。基米希是卫冕冠军在这四年周期内的惊喜发现。效力于皇家马德里队的阿森西奥，很有可能利用他优秀的盘带技术在高强度对抗中帮助“斗牛士军团”攻城略地。在阿根廷阵中，尤文图斯核心迪巴拉将有机会辅佐梅西夺取大力神杯。英格兰阵中，也不乏像拉什福德这样的青年才俊。

重装上阵

如果说“超级新星”对于世界一流强队算是锦上添花的话，那么对于其他球队来说，拥有一名优秀的年轻球员，就极有可能改变球队在世界杯上的命运。塞尔维亚队拥有绰号为“小德罗巴”的米林科维奇，这就给了球队在E组中与巴西队、瑞士队以及哥斯达黎加队竞争的资本。

23岁的米林科维奇人高马大，无球策应和控球能力均十分出色。由于主队拉齐奥队没能进入下赛季欧冠联赛，不出意外米林科维奇在世界杯期间或之后将转会至欧洲豪门。

萨拉赫在欧冠决赛中肩部受伤，这一变故让很多球迷抓了狂。幸运的是，从目前情况看，萨拉赫仍会随埃及队出战世界杯。当英超金靴“重装上阵”，同处A组的东道主俄罗斯队、沙特队以及南美劲旅乌拉圭队的后防线都将迎来极大考验。

本届世界杯的所有“新人”中，29岁才第一次登上世界杯舞台的罗伊斯绝对是特殊的存在：四年前正值职业生涯巅峰的他在去巴西之前受伤，没能跟随德国队一起捧得大力神杯； 两年前的欧锦赛前，历史再重演。相信经过几番波折，“小火箭”这次能在世界杯大放异彩。

相忘如陌

曾四夺世界杯冠军的意大利队和“无冕之王”荷兰队没能来到俄罗斯，相信是不少球迷的遗憾。不出意外，人们将很难在世界杯舞台上再见到斯内德、范佩西、罗本、布冯、巴尔扎利等一众球星了。

还有一些祖国球队打进世界杯，自己却只能当看客的昔日英雄。比如瑞典的伊布拉希莫维奇，再比如在欧冠决赛中为皇马打开胜利之门的本泽马，在上赛季意甲联赛中位列射手榜首位的伊卡尔迪，在上届世界杯决赛中帮助德国一击制胜的格策以及“人生大赢家”托雷斯等。

每届世界杯都会见证足坛的更新换代，虽免不了英雄末路的惆怅，却也让世界第一运动魅力长存。