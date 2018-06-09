扩容中，小散用脚投票

晨报记者 韩忠益

昨天早盘，沪深主要股指全线低开后，一波比一波低，其中，上证综指开盘直接跌破5日均线，随后相继失守3100点和10日均线，盘中跌逾1.3%；创业板指跌幅小于主板，在1700点上方窄幅震荡。午后，沪市依然惯性探低，在触及3053点时，多头进场护盘，但最后还是下跌了1.36%。

医药板块继续领涨

医药板块今年以来持续领涨市场，下一阶段哪些板块蕴含投资机会？机构认为，长期看好医药和食品饮料等板块。医药板块将长期受益于中国的人口老龄化。同时，近期药监局的药品审批速度显著加快，受益于政策暖风，预计未来药企的业绩增速将会加快。随着中国人均收入水平的提高，中国的经济增长模式将从投资拉动逐渐转变为消费驱动，大众消费的崛起是必然趋势，在这一过程中，必然会诞生一批具有持续增长能力的食品公司。

油服行业需求回暖

近期能源设备板块表现强势，板块个股中，中油工程、通源石油、中曼石油、贝肯能源、惠博普等表现活跃。

机构表示，随着非常规油气开采力度加大，相比常规油气开发对应油服需求更高，全球油服行业有望重新迎来一轮持续多年的繁荣，看好油服行业需求回暖大周期。建议从四主线关注油价上涨弹性标的：1、有业绩、有弹性、有明确成长性的民营大炼化标的；2、库存量较高，受益明显的炼化标的，如上海石化、华锦股份等；3、具有油气资产，直接受益于油价上涨的标的，如中天能源、新潮能源、洲际油气等；4、下游细分行业龙头，如东华能源、卫星石化（丙烯酸）等。

资金更加捉襟见肘

昨日市场上最受关注的当属工业富联在沪市上市。开盘后，N工业毫无悬念顶格秒停涨。至此，工业富联上市首日市值达到3906亿元，超过海康威视成为A股市值最高的科技企业。然而市场以大跌迎接工业富联上市，说明市场对后市不断上市的巨兽型企业充满紧张情绪。一个工业富联让大盘下跌了40多点，后面接着还有BATJ、网易、正在准备上市的小米、美团、滴滴等要回归，A股本来就是存量博弈，资金捉襟见肘，被巨兽型企业吸血后，还有多少资金能撑住目前的股指，确实让人担忧。

技术上，虽然笔者一直强调市场估值已经回落至合理区间，因此在3000点附近应择机逢低布局，但管理层如果毫无节制地让巨兽型企业一个接一个地上市，市场无法得到喘息机会的话，大盘非要被砸趴下不可。此刻精选个股就显得特别重要，因为笔者发现很多个股并不理会大盘的持续不振，正在把大盘的每一次回撤当成清理浮筹的好机会。