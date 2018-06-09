风雨

下周，世界杯就要开幕了。从以往经验看，在世界杯比赛前后，相关概念股会出现一定程度的超额收益，综合来看直播版权、体彩、啤酒和彩电等四类股票，有望从中直接受益。不过从大盘的角度看，6月的走势往往不如人意。

“这么说，不是6月正逢盛夏大家有歇夏的习惯，也不是因为操盘手们需要深夜看球，无暇顾及股市，是因为6月本来行情就比较单薄。”娇娇说。她想起了股彦“五穷六绝七翻身”一说，6月似乎是投资者最难熬的一个月。

“有统计显示，世界杯期间A 股跌多涨少，从A股诞生以来的6次世界杯期间，上证指数2涨4跌，而深圳成指则是1涨5跌，弱势明显。所以很多人认为，是因为国际足联举办的世界杯因素导致了股市不振，其实真相不是这么回事。因为6月本来就是A股传统的弱势月份，在这一个月里，资金比较紧张，银行要回笼资金以应对存贷比等监管指标的要求。”高智说。统计显示：2000年以来，6月份上证指数多次出现幅度较大的调整，其中2003年、2004年、2008年、2010年、2012年、2013年和2015年这7年期间的6月份跌幅都在5%以上，2008年最大跌幅达20%，2015年则是当年牛市的终点； 此外，2001年6月虽然小涨，但也是当年那么反弹行情的最高点月，次月开始大跌4年。

“那应该是世界杯与弱势月份撞车了，如果每一届世界杯放到其他月份举办，国际足联就不用背锅了。”娇娇点点头。

“如果我们知道了这一 ‘规律’，我们就应该顺势而为，一方面，我们要控制好仓位，另一方面要逢低敢于抄底，既然6月行情最低迷，最容易发生大幅波动，那很多股票就容易被砸出机会。一个会做股票的人，不是等股价上涨了才去追，而是要提前作出正确预判，我一直说机构是胜在先机布局上，如果我们总是后知后觉者，那只能给别人抬轿，永远无法抢先一步。”高智说。下跌是机会，上涨才是风险。6月尤其是这样。近日摩根士丹利董事长兼首席执行官高闻表示，中国市场目前有非常多的利好正面消息，看好中国市场以及中国公司和行业前景。

下周一行情预测：探低回抽

仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。